Ελλάδα - Τουρκία για το Eurobasket 2025: «Κλείδωσε» η ώρα του μεγάλου ημιτελικού

Αύριο στις 9 μ.μ. η Εθνική Ελλάδας δίνει ραντεβού με την ιστορία της, αντιμετωπίζοντας την Εθνική ομάδα της Τουρκίας στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025.

Για μία θέση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025 αναμετρώνται αύριο η Εθνική Ομάδα μπάσκετ με την αντίστοιχη της Τουρκίας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να βρεθεί σε τροχιά μεταλλίων μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Η FIBA ανακοίνωσε, το βράδυ της Τετάρτη (10/9), ότι ο ημιτελικός ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία για το EuroBasket 2025 θα αρχίσει στις 21:00 της Παρασκευής (12/9), στη Ρίγα.

Συγκεκριμένα, στην τετράδα του EuroBasket 2025 θα γίνουν οι αγώνες Γερμανία – Φινλανδία (12/9, 17:00) και Ελλάδα – Τουρκία (12/9, 21:00), με φόντο μία θέση στον μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (14/9).

Με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και τους Παπανικολάου και Σλούκα, η εθνική ομάδα θέλει την νίκη για να βρεθεί στον μεγάλο τελικό αλλά και για να κερδίσει σίγουρα ένα μετάλλιο.

Στο πλευρό της Εθνικής θα βρεθούν κοντά στους 2.000 Έλληνες για να στηρίξουν τους παίκτες.

Τέλος για την Εθνική Τουρκίας αναμένεται να δώσει το παρών ο Όσμαν καθώς δεν φάνηκε να πονάει.