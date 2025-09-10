Games
Eurobasket 2025: Ελλάδα και Τουρκία για μία θέση στον μεγάλο τελικό, η μέρα και η ώρα του ματς

Eurobasket 2025: Ελλάδα και Τουρκία για μία θέση στον μεγάλο τελικό, η μέρα και η ώρα του ματς
Μετά από 16 χρόνια η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται και πάλι σε θέσεις μεταλλίων στο Eurobasket 2025.

Μετά από ένα συγκλονιστικό προημιτελικό η Ελλάδα κατάφερε να υποτάξει την Λιθουανία επικρατώντας με 87 - 76.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βασίλης Τολιόπουλος ήταν οι κορυφαίοι χωρίς ωστόσο να υπολείπονται και οι υπόλοιποι παίχτες της Εθνικής που κατέθεσαν την ψυχή τους στον αγώνα για να βάλουν την Εθνική στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Στον ημιτελικό την περιμένει η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, η οποία νωρίτερα νίκησε με άνεση την Πολωνία και παραμένει αήττητη στη διοργάνωση. Δίκαια θεωρείται ένα από τα φαβορί για τη διάκριση.

Eurobasket 2025: Μυθικός Τολιόπουλος και εξωπραγματικός Γιάννης έστειλαν την Εθνική Ελλάδος στους «4»

Eurobasket 2025: Μυθικός Τολιόπουλος και εξωπραγματικός Γιάννης έστειλαν την Εθνική Ελλάδος στους «4»

Αθλητισμός

Ο μεγάλος ημιτελικός Ελλάδας–Τουρκίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των προημιτελικών σήμερα, ωστόσο ήδη υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για το πότε θα γίνει το τζάμπολ.

Πιο κοντά στις 21:00

Οι διοργανωτές επιδιώκουν, για τηλεοπτικούς λόγους, η αναμέτρηση να αρχίσει στις 21:00. Πρόκειται άλλωστε για μια «μάχη» ανάμεσα σε δύο κορυφαίες ομάδες με πληθώρα αστέρων. Το ζευγάρι Γιάννης Αντετοκούνμπο – Αλπερεν Σενγκούν ξεχωρίζει και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ακόμη και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι παρουσιάζει μεγαλύτερο τηλεοπτικό και εμπορικό ενδιαφέρον από τον άλλο ημιτελικό, που θα προκύψει από τα ζευγάρια Φινλανδία–Γεωργία και Γερμανία–Σλοβενία. Έτσι, όλα δείχνουν πως το πιθανότερο είναι να δούμε το τζάμπολ στις 21:00, με την τελική ώρα να «κλειδώνει» μετά τα αυριανά ματς.

