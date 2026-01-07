Ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο Παναθηναϊκός, μετά τη δήλωση που έκανε ο Εργκίν Αταμάν αναφορικά με την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση.

Στις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής των «πρασίνων», ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια για τη Euroleague, ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να γίνουν προσθήκες στην ομάδα.

«Για εμάς η πιο σημαντική μεταγραφή της χρονιάς θα ήταν η επιστροφή του Ματίας (σ.σ. Λεσόρ), εαν θα μπορούσε να γυρίσει σε 3-4 εβδομάδες. Το ελπίζω», ανέφερε μεταξύ άλλων στην απάντησή του ο προπονητής.

Λίγη ώρα αργότερα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός διευκρίνισε ότι ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στην ποδοκνημική τον Νοέμβριο. Η δήλωση του Αταμάν ήταν μια ευχή να επανέλθει ο Γάλλος σέντερ το ταχύτερο δυνατό, διευκρίνισαν ακόμα από την «πράσινη» ΚΑΕ, σύμφωνα με το sport24.

Η δήλωση του Αταμάν για το ενδεχόμενο μεταγραφών

«Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ, είναι υποψήφια για τον τίτλο, όπως και άλλες ομάδες. Όμως, όπως είδατε τις τελευταίες δύο - τρεις εβδομάδες, πολλές ομάδες που είναι υποψήφιες και βρίσκονται σε καλή θέση, όπως ο Ολυμπιακός και η Fenerbahce, όπως η Efes, έκαναν μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι πάντα κάτι που μπορεί να συζητηθεί στις μεγάλες ομάδες. Η ομάδα μας σκέφτεται για κάποιους παίκτες. Αλλά δεν γνωρίζω αν θα είναι αυτοί οι παίκτες, κάποιοι άλλοι ή ίσως κανείς. Είναι προφανές, δεν είναι ισχύει μόνο για εμάς αυτό. Η Fenerbahce είναι μία από τις καλύτερες ομάδες και υπέγραψε τον Nτε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Για εμάς η πιο σημαντική μεταγραφή της χρονιάς θα ήταν η επιστροφή του Ματίας (σ.σ. Λεσόρ), εαν θα μπορούσε να γυρίσει σε 3-4 εβδομάδες. Το ελπίζω».