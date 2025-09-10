Games
Eurobasket 2025: Μυθικός Τολιόπουλος και εξωπραγματικός Γιάννης έστειλαν την Εθνική Ελλάδος στους «4»

Eurobasket 2025: Μυθικός Τολιόπουλος και εξωπραγματικός Γιάννης έστειλαν την Εθνική Ελλάδος στους «4»
Η Εθνική Ελλάδας αναζητούσε παίκτες που θα σταθούν δίπλα στον συγκλονιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο στον μεγάλο προημιτελικό με τη Λιθουανία – και τους βρήκε στα πρόσωπα του Βασίλη Τολιόπουλου και του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Με μια επιβλητική εμφάνιση, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διέλυσε τη Λιθουανία και έκλεισε θέση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία με φόντο την επιστροφή σε τελικό και ένα μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια στο Eurobasket 2025.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του με τη γαλανόλευκη. Σημείωσε 17 πόντους με 6/8 σουτ (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές), όντας ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας πίσω από τον Γιάννη.

Σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής, η Ελλάδα είχε διαφορά +16 πόντων, με τον Τολιόπουλο να τελειώνει τον αγώνα με 17 στο σύστημα αξιολόγησης.

Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη έδωσε πολύτιμες λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Σε 15:55 λεπτά είχε 4 πόντους (2/2 δίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 τάπες, περιορίζοντας παράλληλα τον Βαλαντσιούνας.

Η παρουσία του αποδείχτηκε καθοριστική, με την Εθνική να έχει +19 πόντους όσο βρισκόταν στο παρκέ.

Ο γνωστός Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε τις μυθικές εμφανίσεις του. Με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ, έφτασε τα 11 συνεχόμενα παιχνίδια με 25+ πόντους στο Eurobasket, οδηγώντας εκ νέου την Ελλάδα στη νίκη.

{https://www.youtube.com/watch?v=O82TNAGUyB4}

