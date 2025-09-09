Games
Πώς ο Ποστέκογλου κέρδισε τον Μαρινάκη - Αναλαμβάνει την Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Άγγελος Ποστέκογλου ετοιμάζεται για τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Μία συνεργασία που δεν προκύπτει τυχαία, αφού έχει «κερδίσει» την εμπιστοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη εδώ και καιρό.

Αμέσως κινήθηκε για την αντικατάσταση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο η Νότιγχαμ, καθώς μόλις λίγες ώρες μετά το επίσημο «διαζύγιο», βρήκε τον αντικαταστάτη στο πρόσωπο του Άγγελου Ποστέκογλου!

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, όπως αποκαλύπτει το «The Athletic», θα διαδεχθεί τον Πορτογάλο και μάλιστα, με άμεσες κινήσεις. Όπως τονίζεται στο σχετικό ρεπορτάζ, ο 60χρονος θα κάτσει στον πάγκο της αγγλικής ομάδας, ήδη από το επερχόμενο ματς, το Σάββατο (13/09, 14:30), απέναντι στην Άρσεναλ!

Ο Ποστέκογλου προέρχεται από την κατάκτηση του Europa League με την Τότεναμ, την περασμένη σεζόν. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον διατηρήσει στο «τιμόνι» του συλλόγου από το Βόρειο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, με το φινάλε της σεζόν.

Η αποθέωση του Μαρινάκη για Ποστέκογλου

Πάντως, η επερχόμενη συνεργασία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, σίγουρα δεν έρχεται τυχαία. Ο «ισχυρός άνδρας» της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, γνωρίζει αρκετά καλά τον έμπειρο προπονητή.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης στη φετινή Stoiximan Super League, όταν ο Ποστέκογλου βραβεύτηκε, είχε γνωρίσει παράλληλα και την αποθέωση για το σπουδαίο επίτευγμα που πέτυχε, με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Αυτή ήταν, πιθανότατα, η στιγμή που ο 60χρονος «κέρδισε» τον Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς, όπως τόνισε, σε εκείνη την εκδήλωση ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ, ήταν πολύ σημαντικό που το κατάφερε με μία ομάδα, που ήταν μακριά από τους τίτλους τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, είχε τονίζει πως «όπου και να πάει θα έρθουν ξανά επιτυχίες».

Χαρακτηριστικά, όσα είχε αναφέρει για τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

«Ο Άγγελος έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για την Ελλάδα. Είναι περήφανος που είναι Έλληνας και στη μεγάλη επιτυχία που είχε, κερδίζοντας το Europa League με την Τότεναμ, μίλησε για την Ελλάδα. Είναι σημαντικό, όχι μόνο να μην κρύβεις την καταγωγή σου, αλλά να το φωνάζεις κιόλας, να είσαι περήφανος για αυτήν. Και αυτό που πέτυχε, το πέτυχε με μία ομάδα η οποία δεν είχε πάρει τίτλους τα τελευταία χρόνια. Εκανε λοιπόν μία τεράστια επιτυχία και πρόβαλε την Ελλάδα. Θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε όλοι για αυτό. Ξέρουμε ότι είναι καλός προπονητής και όπου και να πάει θα έρθουν ξανά επιτυχίες».

πηγή: ole.gr

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

