Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Άνετη νίκη για την Εθνική στο Eurobasket

Η Εθνική Ανδρών έκανε το «2 στα 2» στον 3ο όμιλο του Eurobasket.

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στη γηπεδούχο Κύπρο, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket και έφθασε άνετα στη νίκη με 96-69 και το 2/2 στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης.

Παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας επικράτησε εύκολα της Κύπρου.

Το παιχνίδι

Οι δύο ομάδες ήταν άστοχες στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον Ντόρσεϊ να «ξεκολλάει» την Εθνική Ελλάδας με 8 δικούς του πόντους, για να πάρει σιγά σιγά το προβάδισμα η ομάδα του Σπανούλη και να προηγηθεί με 22-13 στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας ως μεγαλύτερο «όπλο» την άμυνά της.

Στη δεύτερη περίοδο, η Κύπρος βρήκε αρκετά σουτ έξω από τη γραμμή του τριπόντου και κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ με την Εθνική Ελλάδας. Το σκορ στο ημίχρονο ολοκληρώθηκε πάντως με +12 για τη «γαλανόλευκη», με buzzer beater τρίποντο του Σαμοντούροφ.

Μετά την ανάπαυλα, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας πάτησε το… γκάζι και «εκτόξευσε» τη διαφορά βάζοντας πρόωρο τέλος στο ματς.

Το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο, διαμορφώθηκε στο 26-16 και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είχε στη συνέχεια την ευκαιρία να ρίξει τους ρυθμούς, με το σκορ στο 69-47 στο 30′.

Η τελευταία περίοδος ήταν έτσι τυπική διαδικασία, με τον Ντόρσεϊ να «σφραγίζει» τον τίτλο του κορυφαίου του αγώνα για την Εθνική Ελλάδας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους και 46/ τρίποντα.

Οι δυο ομάδες έπαιξαν πιο «χαλαρό» μπάσκετ και το σκορ ανέβηκε στο τελικό 96-69, με τη «γαλανόλευκη» να πανηγυρίζει τη δεύτερη νίκη της σε δύο παιχνίδια στο Eurobasket.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96