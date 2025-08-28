Eurobasket 2025: Γιάννης και άμυνα καθάρισαν την Ιταλία (75-66)

Εκπληκτική η άμυνα της Ελλάδας, στην πρεμιέρα της εθνικής στο Eurobasket 2025.

Με το… δεξί η εθνική μας ομάδα στο Eurobasket 2025 καθώς στον πρώτο της αγώνα επί της Ιταλίας επιβλήθηκε με 75-66.

Η Ιταλία ήταν κατώτερη των περιστάσεων, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (έπαιξε 29 λεπτά ) να τα δίνει όλα, όπως και η άμυνα της ομάδας μας.

{https://x.com/EuroBasket/status/1961166489488421266}

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο

{https://x.com/EuroBasket/status/1961161041389522952}

{https://x.com/EuroBasket/status/1961160263635251252}

{https://x.com/EuroBasket/status/1961147964321058983}

{https://x.com/EuroBasket/status/1961166648896811471}

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον επικεντρώνεται στο «δύο στα δύο» στο ματς που ακολουθεί με την «οικοδέσποινα» Κύπρο (30/8, 18:15).

Μεγάλη εμφάνιση με το... καλησπέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα

1η αγωνιστική 27/8

1ος όμιλος

Τσεχία-Πορτογαλία 50-62

Λετονία-Τουρκία 73-93

Σερβία-Εσθονία 98-64

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β

Σερβία 1-0 2

Τουρκία 1-0 2

Πορτογαλία 1-0 2

Λετονία 0-1 1

Πορτογαλία 0-1 1

Εσθονία 0-1 1

2ος όμιλος

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο-Γερμανία 76-106

Σουηδία-Φινλανδία 90-93

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β

Γερμανία 1-0 2

Λιθουανία 1-0 2

Φινλανδία 1-0 2

Μαυροβούνιο 0-1 1

Μ. Βρετανία 0-1 1

Σουηδία 0-1 1

3ος όμιλος

Γεωργία-Ισπανία 83-69

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος 91-64

Ελλάδα-Ιταλία 75-66

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β

Βοσνία 1-0 2

Ελλάδα 1-0 2

Γεωργία 1-0 2

Ισπανία 0-1 1

Ιταλία 0-1 1

Κύπρος 0-1 1

4ος όμιλος

Ισραήλ-Ισλανδία 83-71

Βέλγιο-Γαλλία 64-92

Σλοβενία-Πολωνία 95-105

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β

Πολωνία 1-0 2

Γαλλία 1-0 2

Ισραήλ 1-0 2

Ισλανδία 0-1 1

Βέλγιο 0-1 1

Σλοβενία 0-1 1

Τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής μας

Σάββατο 30/8

18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start

Κυριακή 31/8

15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start

Τρίτη 2/9

15:00 Ελλάδα – Βοσνία, Novasports Start, ΕΡΤ NEWS

Πέμπτη 4/9

21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start, ΕΡΤ1