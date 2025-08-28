Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Eurobasket 2025: Γιάννης και άμυνα καθάρισαν την Ιταλία (75-66)

Eurobasket 2025: Γιάννης και άμυνα καθάρισαν την Ιταλία (75-66)
Εκπληκτική η άμυνα της Ελλάδας, στην πρεμιέρα της εθνικής στο Eurobasket 2025.

Με το… δεξί η εθνική μας ομάδα στο Eurobasket 2025 καθώς στον πρώτο της αγώνα επί της Ιταλίας επιβλήθηκε με 75-66.

Η Ιταλία ήταν κατώτερη των περιστάσεων, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (έπαιξε 29 λεπτά ) να τα δίνει όλα, όπως και η άμυνα της ομάδας μας.

eurobasket_2025_ellada_italia_4559c.jpg

{https://x.com/EuroBasket/status/1961166489488421266}

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο

{https://x.com/EuroBasket/status/1961161041389522952}

{https://x.com/EuroBasket/status/1961160263635251252}

{https://x.com/EuroBasket/status/1961147964321058983}

{https://x.com/EuroBasket/status/1961166648896811471}

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον επικεντρώνεται στο «δύο στα δύο» στο ματς που ακολουθεί με την «οικοδέσποινα» Κύπρο (30/8, 18:15).

Μεγάλη εμφάνιση με το... καλησπέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Eurobasket_Basketball_ap_bd966.jpg

Eurobasket_Basketball_ap3_96316.jpgEurobasket_Basketball_ap2_1e44a.jpg

Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα

1η αγωνιστική 27/8

1ος όμιλος

Τσεχία-Πορτογαλία 50-62

Λετονία-Τουρκία 73-93

Σερβία-Εσθονία 98-64

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β

Σερβία 1-0 2

Τουρκία 1-0 2

Πορτογαλία 1-0 2

Λετονία 0-1 1

Πορτογαλία 0-1 1

Εσθονία 0-1 1

2ος όμιλος

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο-Γερμανία 76-106

Σουηδία-Φινλανδία 90-93

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β

Γερμανία 1-0 2

Λιθουανία 1-0 2

Φινλανδία 1-0 2

Μαυροβούνιο 0-1 1

Μ. Βρετανία 0-1 1

Σουηδία 0-1 1

3ος όμιλος

Γεωργία-Ισπανία 83-69

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος 91-64

Ελλάδα-Ιταλία 75-66

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β

Βοσνία 1-0 2

Ελλάδα 1-0 2

Γεωργία 1-0 2

Ισπανία 0-1 1

Ιταλία 0-1 1

Κύπρος 0-1 1

4ος όμιλος

Ισραήλ-Ισλανδία 83-71

Βέλγιο-Γαλλία 64-92

Σλοβενία-Πολωνία 95-105

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β

Πολωνία 1-0 2

Γαλλία 1-0 2

Ισραήλ 1-0 2

Ισλανδία 0-1 1

Βέλγιο 0-1 1

Σλοβενία 0-1 1

Τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής μας

Σάββατο 30/8

18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start

Κυριακή 31/8

15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start

Τρίτη 2/9

15:00 Ελλάδα – Βοσνία, Novasports Start, ΕΡΤ NEWS

Πέμπτη 4/9

21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start, ΕΡΤ1

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Εurobasket 2025 - Εθνική Ελλάδας: Μετά την Ιταλία, η Κύπρος - Η ώρα και το κανάλι του επόμενου παιχνιδιού

Εurobasket 2025 - Εθνική Ελλάδας: Μετά την Ιταλία, η Κύπρος - Η ώρα και το κανάλι του επόμενου παιχνιδιού

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: O Ντοκ Ρίβερς βλέπει Γιάννη από κοντά

Eurobasket 2025: O Ντοκ Ρίβερς βλέπει Γιάννη από κοντά

Αθλητισμός
Εθνική Ελλάδας - Ιταλία: Η ώρα και το κανάλι του πρώτου αγώνα για το Eurobasket

Εθνική Ελλάδας - Ιταλία: Η ώρα και το κανάλι του πρώτου αγώνα για το Eurobasket

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Η ευχή του Γκάλη στην εθνική, για διάκριση

Eurobasket 2025: Η ευχή του Γκάλη στην εθνική, για διάκριση

Αθλητισμός

NETWORK

Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

healthstat.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

Πόσο καφέ να πίνετε την ημέρα για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

healthstat.gr
Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

Μη παστεριωμένο γάλα: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για την υγεία σας

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr