Eurobasket 2025: Γιάννης και άμυνα καθάρισαν την Ιταλία (75-66)

Με το… δεξί η εθνική μας ομάδα στο Eurobasket 2025 καθώς στον πρώτο της αγώνα επί της Ιταλίας επιβλήθηκε με 75-66.
Η Ιταλία ήταν κατώτερη των περιστάσεων, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (έπαιξε 29 λεπτά ) να τα δίνει όλα, όπως και η άμυνα της ομάδας μας.
{https://x.com/EuroBasket/status/1961166489488421266}
Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο
{https://x.com/EuroBasket/status/1961161041389522952}
{https://x.com/EuroBasket/status/1961160263635251252}
{https://x.com/EuroBasket/status/1961147964321058983}
{https://x.com/EuroBasket/status/1961166648896811471}
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον επικεντρώνεται στο «δύο στα δύο» στο ματς που ακολουθεί με την «οικοδέσποινα» Κύπρο (30/8, 18:15).
Μεγάλη εμφάνιση με το... καλησπέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, σε 29 λεπτά συμμετοχής.
Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα
1η αγωνιστική 27/8
1ος όμιλος
Τσεχία-Πορτογαλία 50-62
Λετονία-Τουρκία 73-93
Σερβία-Εσθονία 98-64
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β
Σερβία 1-0 2
Τουρκία 1-0 2
Πορτογαλία 1-0 2
Λετονία 0-1 1
Πορτογαλία 0-1 1
Εσθονία 0-1 1
2ος όμιλος
Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο-Γερμανία 76-106
Σουηδία-Φινλανδία 90-93
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β
Γερμανία 1-0 2
Λιθουανία 1-0 2
Φινλανδία 1-0 2
Μαυροβούνιο 0-1 1
Μ. Βρετανία 0-1 1
Σουηδία 0-1 1
3ος όμιλος
Γεωργία-Ισπανία 83-69
Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος 91-64
Ελλάδα-Ιταλία 75-66
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β
Βοσνία 1-0 2
Ελλάδα 1-0 2
Γεωργία 1-0 2
Ισπανία 0-1 1
Ιταλία 0-1 1
Κύπρος 0-1 1
4ος όμιλος
Ισραήλ-Ισλανδία 83-71
Βέλγιο-Γαλλία 64-92
Σλοβενία-Πολωνία 95-105
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η Β
Πολωνία 1-0 2
Γαλλία 1-0 2
Ισραήλ 1-0 2
Ισλανδία 0-1 1
Βέλγιο 0-1 1
Σλοβενία 0-1 1
Τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής μας
Σάββατο 30/8
18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start
Κυριακή 31/8
15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start
Τρίτη 2/9
15:00 Ελλάδα – Βοσνία, Novasports Start, ΕΡΤ NEWS
Πέμπτη 4/9
21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start, ΕΡΤ1