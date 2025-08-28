Games
Η Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του US Open, νίκησε την Μπόνταρ (Βίντεο)

Η Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του US Open, νίκησε την Μπόνταρ (Βίντεο) Φωτογραφία: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Τον καλό της εαυτό ξαναβρήκε η Σάκκαρη.

Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την παρουσία της στον τρίτο γύρο του US Open, νικώντας την Άνα Μπόνταρ με 6-3, 6-1.

Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια ξαναβρήκε τον καλό εαυτό της και σε 1 ώρα και 16 λεπτά ξεπέρασε το «εμπόδιο» της Μπόνταρ, για να προκριθεί στον τρίτο γύρο Γκραν Σλαμ για πρώτη φορά μετά το Γουίμπλεντον του 2024.

{https://x.com/EurosportGR/status/1961103836141027723}

Επόμενος αντίπαλός της θα είναι η Βραζιλιάνα Μπέατριζ Χαντάντ Μάια (Νο 22 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία έχει νικήσει τη Μαρία Σάκκαρη και τις τέσσερις φορές που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες.

{https://x.com/WTA/status/1961106477059584249}

Αργότερα απόψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει επίσης την πρόκρισή του στον τρίτο γύρο του US Open. Το ματς του κόντρα στον Γερμανό Ντάνιελ Αλτμάιερ δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τις 23:00.

