Εθνική Ελλάδος: Πρόβα τζενεράλε για το Ευρωμπάσκετ με ήττα από τη Γαλλία

Αυτή ήταν η 3η ήττα σε επτά φιλικά για την Εθνική ομάδα.

Η Γαλλία ήταν ανώτερη, ανέδειξε τις αδυναμίες τις Εθνικής Ελλάδος και το τελευταίο τεστ πριν το Εurobasket έκλεισε με ήττα 77-92 μπροστά σε 13.000 θεατές.

Ο Σπανούλης ξεκίνησε με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη, με τον «καυτό» Γιαμπουσέλε με 3/3 τρίποντα στο 3' να γράφει το 3-9 για τη Γαλλία.

Η Εθνική έσφιξε την άμυνά της, προσαρμόστηκε στους «τρικολόρ», με τον Σλούκα να βγαίνει μπροστά και να δίνει λύσεις, με την Ελλάδα να προηγείται με 12-11 στο 5'. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε ξεκινήσει να ρολάρει και το ίδιο έκανε και με την second unit, με την Εθνική να κάνει το 20-13 στο 9' με τον Τολιόπουλο, αλλά τη Γαλλία με σερί 4-0 και 2 βολές του Φρανσίσκο στο φινάλε του δεκαλέπτου να διαμορφώνει το 20-17.

Τα δύο τρίποντα των Λαρεντζάκη και Τολιόπουλου έφεραν το επιμέρους 6-0 και πήγαν την Ελλάδα στο +9 για πρώτη φορά (26-17), με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανταπεξέρχεται και στην πίεση των Γάλλων σε όλο το γήπεδο και να διατηρεί τη διαφορά (30-22 στο 13').

Kάπου εκεί η ομάδα του Φοτού βρήκε λύσεις από τον Μαλεντόν (8π.), με τον Τζαϊτέ στο 15' να μειώνει σε 30-29 με σερί 7-0.

Η είσοδος στο glass floor του Γιάννη άλλαξε και πάλι τις ισορροπίες, με τον «Greek Freak» (11π., 9/11 βολές) στο 17' να δίνει και πάλι αέρα 7 πόντων στην Ελλάδα (41-34). Ο Σλούκας (9π.) στο 18' με 2/2 βολές έστειλε την Εθνική για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (46-36), με Γαλλία να να απαντά άμεσα με σερί 4-0 για το 46-40 με τον Ρισασέ στο 19'.

Tα τρίποντα των Ντόρσεϊ και Κουλιμπαλί έγραψαν το 49-43 του ημιχρόνου, με την Ελλάδα να διατηρεί μία διαφορά.

Το παιχνίδι άφησε πλέον τον φιλικό χαρακτήρα του κι έγινε πρόβα τζενεράλε σε ρυθμό Eurobasket και για τις δύο ομάδες, με τους παίκτες να βάζουν δυνατά τα κορμιά τους και να δίνουν «μάχες» στο glass floor. Η αναμέτρηση πήγαινε πόντο-πόντο, με τον Ρισασέ με 3/3 βολές στο 27' να δίνει αέρα +4 (57-61) στη Γαλλία, που «έτρεχε» επιμέρους 15-8 στο δεκάλεπτο.

Ο Καμπαρό στο 28' με δύσκολο τρίποντο έστειλε για πρώτη φορά τους «τρικολόρ» στο +9 (57-66), με τον Σαρ με κάρφωμα να γράφει τη διψήφια απόσταση (58-68) στο 29'.

Τα ριμπάουντ ξεκίνησαν να πληγώνουν την Εθνική (14-20 και 4-8 τα επιθετικά), με τον Ρισασέ και πάλι από την περιφέρεια να διαμορφώνει το 58-71 στο 29'. Ο Παπανικολάου απάντησε για το 61-71 του δεκαλέπτου, που ολοκληρώθηκε με το υπέρ 12-28 της Γαλλίας!

Ο «Greek Freak» μπήκε στο ματς στο 32', με τον Τολιόπουλο (10π., 3/6 τριπ.) στο 34' με τρίποντο από τη γωνία να μειώνει σε 66-77. Οι Κορντινιέ και Μαλεντόν (16π.) απάντησαν άμεσα και με σερί 5-0 έγραψαν το 66-82 στο 35', ρίχνοντας ουσιαστικά τίτλους τέλος στο παιχνίδι.

Η Γαλλία είχε μάλιστα σταθεροποιήσει τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους, με τον Σπανούλη να ρίχνει και τον Ζούγρη στο glass floor και να τραβάει στον πάγκο τους Γιάννη και Σλούκα.

Στο τέλος η Εθνική παίζει με τη second unit στο ματς και το 77-92 να δίνει τη νίκη στη Γαλλία.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92