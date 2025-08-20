Τουρνουά Ακρόπολις: Κόντρα στη Λετονία η εθνική μπάσκετ σήμερα - Η ώρα και το κανάλι

Με Γιάννη Αντετοκούνμπο η εθνική μπάσκετ σήμερα.

Απόψε γίνεται το τζάμπολ του τουρνουά Aegean Ακρόπολις, στο ΟΑΚΑ και η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Λετονία.

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη και αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στα ματς προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025.

Το ματς στο ΟΑΚΑ θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤNews. Την Παρασκευή- που πέφτει η αυλαία του τουρνουά- η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (20:00). την Κυριακή, επίσης στο ΟΑΚΑ, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από το Ευρωμπάσκετ.

Οι 16 παίκτες που έχει στη διάθεσή του για την αποψινή αναμέτρηση είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

