Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «σύνθημα» για την εθνική: Ήρθε η ώρα (Βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «σύνθημα» για την εθνική: Ήρθε η ώρα (Βίντεο) Φωτογραφία: ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ / MEGA PRESS
Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον κόσμο.

Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα φιλικά προετοιμασίας της εθνικής ομάδας, ενόψει του Eurobasket 2025, αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Τώρα, ήρθε η ώρα, όπως λέει και ο ίδιος.

Με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media της ΕΟΚ, ο Greek Freak έδωσε το «σύνθημα» για την πρώτη του εμφάνιση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, στον δρόμο προς το Ευρωμπάσκετ. Ο σταρ του ΝΒΑ θα παίξει αύριο, στο ματς κόντρα στη Λετονία, για το τουρνουά Aegean Ακρόπολις.

«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο», ανέφερε στο βίντεο, με φόντο το κλειστό του ΟΑΚΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούμπο στην προπόνηση και τα «καρφιά» της ΕΟΚ για «παράκεντρα» (Βίντεο)

Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούμπο στην προπόνηση και τα «καρφιά» της ΕΟΚ για «παράκεντρα» (Βίντεο)

Αθλητισμός

{https://www.instagram.com/p/DNigeBTM2BQ/?hl=en}

Η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών αντιμετωπίζει αύριο στο ΟΑΚΑ τη Λετονία και την Παρασκευή την Ιταλία. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από το ΕΡΤNews.

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα - Λετονία

21/8 20.00 Λετονία - Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα - Ιταλία

{https://www.instagram.com/p/DNiWs7usdlh/?hl=en&img_index=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούμπο στην προπόνηση και τα «καρφιά» της ΕΟΚ για «παράκεντρα» (Βίντεο)

Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούμπο στην προπόνηση και τα «καρφιά» της ΕΟΚ για «παράκεντρα» (Βίντεο)

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Με 16 παίκτες συνεχίζει την προετοιμασία η εθνική, το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας

Eurobasket 2025: Με 16 παίκτες συνεχίζει την προετοιμασία η εθνική, το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας

Αθλητισμός
Σπανούλης: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στο Ακρόπολις

Σπανούλης: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στο Ακρόπολις

Αθλητισμός
Εθνική μπάσκετ: Νίκη κόντρα στο Μαυροβούνιο (69-61), κορυφαίος ο Μήτογλου (Βίντεο)

Εθνική μπάσκετ: Νίκη κόντρα στο Μαυροβούνιο (69-61), κορυφαίος ο Μήτογλου (Βίντεο)

Αθλητισμός

NETWORK

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

healthstat.gr
Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

ienergeia.gr
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο ‘Γεννηματάς’: Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο ‘Γεννηματάς’: Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

healthstat.gr
Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

ienergeia.gr
Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

healthstat.gr
Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

ienergeia.gr
Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

ienergeia.gr
Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

healthstat.gr