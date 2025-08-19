Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «σύνθημα» για την εθνική: Ήρθε η ώρα (Βίντεο)

Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον κόσμο.

Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα φιλικά προετοιμασίας της εθνικής ομάδας, ενόψει του Eurobasket 2025, αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Τώρα, ήρθε η ώρα, όπως λέει και ο ίδιος.

Με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media της ΕΟΚ, ο Greek Freak έδωσε το «σύνθημα» για την πρώτη του εμφάνιση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, στον δρόμο προς το Ευρωμπάσκετ. Ο σταρ του ΝΒΑ θα παίξει αύριο, στο ματς κόντρα στη Λετονία, για το τουρνουά Aegean Ακρόπολις.

«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η ώρα. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο», ανέφερε στο βίντεο, με φόντο το κλειστό του ΟΑΚΑ.

Η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών αντιμετωπίζει αύριο στο ΟΑΚΑ τη Λετονία και την Παρασκευή την Ιταλία. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από το ΕΡΤNews.

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα - Λετονία

21/8 20.00 Λετονία - Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα - Ιταλία

