Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούμπο στην προπόνηση και τα «καρφιά» της ΕΟΚ για «παράκεντρα» (Βίντεο)

Κόντρα στη Λετονία, την Τετάρτη, αναμένεται να ξεκινήσει τις εμφανίσεις του με την εθνική ο Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μπει για τα καλά στις προπονήσεις της εθνικής μπάσκετ και αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση κόντρα στη Λετονία, την Τετάρτη, αλλά η ΕΟΚ δεν έχει ξεχάσει τα σενάρια και τις φήμες που υπήρχαν το πρώτο διάστημα για τον Greek Freak και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

«Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έτοιμο για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό, την Τετάρτη 20/8 με τη Λετονία, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ανδρών εν όψει του τουρνουά Aegean Ακρόπολις», ανέφερε η ΕΟΚ σε ανάρτηση με στιγμιότυπα από τη σημερινή προπόνηση.

{https://www.instagram.com/p/DNgLpm2shTl/?img_index=1}

Επίσης, η ΕΟΚ δημοσίευσε ένα βίντεο με κάρφωμα που έκανε ο σταρ του ΝΒΑ στην προπόνηση.

{https://www.instagram.com/p/DNgY9wRspXM/}

Παράλληλα, η ομοσπονδία μπάσκετ σχολίασε τα δημοσιεύματα για το γεγονός ότι έως τώρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει παίξει σε κάποιο από τα φιλικά του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, στο πλαίσιοκ της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025.

Η ΕΟΚ έκανε λόγο για «κύκλους» που ήταν «κατευθυνόμενοι από “παράκεντρα”», συμπληρώνοντας ότι «γνώριζαν πολύ καλά πώς όλα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα».

«Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν τη κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς είναι άλλο ένα δείγμα που κάποιοι χρησιμοποιούν την εθνική ομάδα για να μεταφέρουν τη τοξικότητα τους στο μπάσκετ», συμπλήρωσε η ΕΟΚ.

Η ΕΟΚ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Η ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη στην εθνική ομάδα έχει γραφτεί αυτές τις μέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από “παράκεντρα” και γνώριζαν πολύ καλά πώς όλα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα.

