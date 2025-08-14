Games
ΑΕΚ και Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στα playoffs του Conference και Europa League

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στα playoffs του Conference και Europa League Φωτογραφία: EUROKINISSI
Νίκες για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Σε ένα αρκετά αγχωτικό παιχνίδι, η ΑΕΚ τα κατάφερε και προκρίθηκε στα playoffs του Coference League καθώς επικράτησε 3-1 του Άρη Λεμεσού μέσα σto Opap Arena.

Στην παράταση η ΑΕΚ έβαλε την τελική σφραγίδα για την πρόσκριση και τώρα καλείται να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ πήρε από την αρχή το προβάδισμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαρίν, στο 51. Ακολούθησε ισοφάριση με πέναλτι του Κβιλιτάια στο 62', και εκεί που πολλοί άρχισαν να απελπίζονται η ΑΕΚ απάντησε στην παράταση. Πρώτα ο Ντέρεκ Κουτέσα στο 104' έδωσε ανάσα για να κλείσει πανηγυρικά ο Γιόβιτς στο 109' κάνοντας εντυπωσιακό ντεμπούτο για τους κιτρινόμαυρους.

{https://twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL/status/1956093774502973811}

Μετά από 210 αγωνιστικά λεπτά χωρίς γκολ, ο Παναθηναϊκός λύγισε την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι (4-3)μέσα στο Stadion Miejski και πέρασε στα play offs του Europa League.

Αθλητισμός
Αθλητισμός
Αθλητισμός
Αθλητισμός

