Εθνική μπάσκετ: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θα παίξει

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει στο φιλικό κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών θα έχει στις τάξεις της τον Γιάννη Αντετοκούμπο στην αποστολή για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ο Greek Freak δεν θα παίξει στο αυριανό (14/8) φιλικό κόντρα στο Μαυροβούνιο στην PAOK Sports Arena.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αποστολή, που περιλαμβάνει 14 παίκτες. Επίσης, έκανε γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση στο ΟΑΚΑ ήταν η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Εθνική Ανδρών αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αύριο (14/8) υπάρχει προγραμματισμένο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο (19.00) στην PAOK Sports Arena.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν 14 παίκτες, με τη σημερινή προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ να είναι η τελευταία για τους Αλέξανδρο Νικολαΐδη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, για τη φετινή προσπάθεια της Εθνικής.

Εκτός αποστολής για τη Θεσσαλονίκη θα μείνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή, αλλά και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αυριανή αναμέτρηση».

