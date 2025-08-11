«Πρόταση γάμου» του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ (Εικόνα)

Η ανάρτηση της Ροντρίγκεζ που «δείχνει» πρόταση γάμου από τον Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ φαίνεται πως αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να παντρευτούν.

Αυτό δείχνει ανάρτηση που έκανε η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στο Instagram. Στη φωτογραφία κλέβει την παράσταση ένα τεράστιο δαχτυλίδι που φορά, ενώ το χέρι της κατά τα φαινόμενα ακουμπά πάνω σε εκείνο του Πορτογάλου σταρ του ποδοσφαίρου.

«Ναι, θέλω. Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε στη λεζάντα η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, που παραπέμπει σε αποδοχή πρότασης γάμου, ενώ μέχρι στιγμής ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση για το θέμα.

{https://www.instagram.com/p/DNOPitPoAgN/}

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είναι μητέρα δύο εκ των πέντε παιδιών του ποδοσφαιριστή. Γνωρίστηκαν σε κατάστημα Gucci, το 2016, όπου εργαζόταν εκείνη. «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», λένε αμφότεροι.

Τον Ιανουάριο του 2017 έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους και τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, την Αλάνα Μαρτίνα. Τον Απρίλιο του 2022 το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι πέθανε ο νεογέννητος γιος τους, από τα δίδυμα που απέκτησαν, ενώ επέζησε η κόρη τους, Μπέλα Εσμεράλδα.