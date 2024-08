Nike και Adidas οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι για το καλύτερο παπούτσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, η Nike και η Adidas, έχουν μπει για τα καλά στην κούρσα για την κατασκευή του παπουτσιού που θα βοηθά κυρίως δρομείς μεγάλων αποστάσεων.

Σκληρό παιχνίδι ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που φτιάχνουν μερικά από τα καλύτερα παπούτσια τρεξίματος στον κόσμο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024. Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, η Nike και η Adidas, έχουν μπει για τα καλά στην κούρσα για την κατασκευή του παπουτσιού που θα βοηθά κυρίως δρομείς μεγάλων αποστάσεων, όπως ο Μαραθώνιος, να κάνουν ακόμη καλύτερους χρόνους και να σπάνε παγκόσμια ρεκόρ, αναφέρουν σε εκτενές δημοσίευμά τους οι «Financial Times», το οποίο αφορά την προηγμένη τεχνολογία τέτοιων παπουτσιών – αλλά και τα οικονομικά της όλης υπόθεσης, όπως είναι τα κόστη. Στο παιχνίδι μάλιστα μπαίνουν σταδιακά και άλλοι ανταγωνιστές, όπως οι Asics, New Balance, On, Puma, Saucony και Under Armour.

Η Nike άλλαξε τα δεδομένα του παιχνιδιού το 2017 με το μοντέλο Vaporfly, το οποίο ήταν το πρώτο ευρέως διαθέσιμο στο εμπόριο παπούτσι με ενδιάμεση σόλα από ανθρακονήματα (carbon-fibre), αναφέρουν οι «FT». Η αίσθηση που έκαναν στον κλάδο λόγω των επιδόσεων ήταν τόσο μεγάλη που η παγκόσμια ομοσπονδία World Althletics εισήγαγε νέους κανονισμούς το 2020 οι οποίοι αφορούσαν το πάχος της σόλας για τέτοια παπούτσια. Επίσης απαίτησε τα περισσότερα παπούτσια που χρησιμοποιούνται στα υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού όπως οι Ολυμπιακοί να είναι διαθέσιμα για αγορά από το κοινό έναν μήνα πριν από τέτοιους αγώνες – να μην είναι ειδικές, απρόσιτες κατασκευές για το κοινό από τις εταιρείες. Το πρώτο ελεύθερα διαθέσιμο στην αγορά σούπερ τέτοιο παπούτσι ονομάστηκε Zoom Vaporfly 4%. Με αυτά το 2018 ο Ελιουντ Κιπτσόγκε, που είχε σπόνσορα τη Nike, έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Βερολίνου του 2018. Το 2019 η Μπρίτζιτ Κοσγκέι με αυτά έσπασε το ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Σικάγο.

Σήμερα το παπούτσι της Nike με την ονομασία Alphafly 3 ζυγίζει 215 γραμμάρια και είναι σχεδιασμένο για τρέξιμο σε μεγάλες αποστάσεις όπου οι μαραθωνοδρόμοι πρέπει να αντιμετωπίσουν την κούραση των μυών και τον πόνο.

Η Adidas ήλθε για τα καλά στο προσκήνιο τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν έριξε στην αγορά την πρώτη παρτίδα των παπουτσιών Adizero Adios Pro Evo 1s. Με αυτά η Τιγκίστ Ασεφά έσπασε το ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Βερολίνου με 2:11:53. Αυτά τα πλήρως χειροποίητα παπούτσια έχουν τιμή 500 δολ. και η εταιρεία προτείνει να αντικαθίστανται ύστερα από κάθε αγώνα πολύ υψηλού επιπέδου για καλύτερα αποτελέσματα στον επόμενο.