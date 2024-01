Τόσο η γερμανική, όσο και η γαλλική αργότερα κυβέρνηση αιφνιδιάστηκαν από την κλίμακα και την οργή των διαδηλώσεων αγροτών σε ολόκληρη τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ, οι αγρότες κλείνουν δρόμους σε όλη την Ευρώπη για να διαμαρτυρηθούν για τους κοινοτικούς κανονισμούς και το κόστος παραγωγής.

Δεμάτια σανού και τρακτέρ έχουν χρησιμοποιηθεί για να μπλοκάρουν κεντρικούς αυτοκινητόδρομους. Επίσης, ρίχνουν κοπριά σε δημόσια κτίρια και σούπερ μάρκετ αλλά και κιβώτια με ντομάτες, λάχανα και κουνουπίδια που είχαν εισαχθεί φθηνά... όλα πετάχτηκαν στους δρόμους. Αν και τις διαμαρτυρίες ακολουθούν πλήθος άλλων ευρωπαίων αγροτών σε χώρες όπως η Ρουμανία και Πολωνία, οι γαλλικές διαμαρτυρίες έχουν μια ιδιαίτερα επείγουσα και πολιτική γεύση καθώς, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αγροτικών προϊόντων της ΕΕ, με χιλιάδες ανεξάρτητους παραγωγούς κρέατος, γαλακτοκομικών, φρούτων και λαχανικών και κρασιού.

Για αρκετούς μήνες, εξαγριωμένοι αγρότες είχαν αναποδογυρίσει τις πινακίδες στους δρόμους σε χωριά σε όλη τη Γαλλία σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν ταξίδευε στη χώρα για να δικάσει τους ψηφοφόρους της υπαίθρου... τώρα οι διαμαρτυρίες για τη γεωργία είναι ο πρώτος σημαντικός πονοκέφαλος του Μακρόν και του νέου πρωθυπουργού Ατάλ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μαζική υποστήριξη του κοινού στη διαμαρτυρία των αγροτών που αγγίζει ακόμα και το 90%.

Italy ?? Bologna Italy ? Farmers Protests, Anti Govt Lies ? Rallies continue against Rising Production Costs and Govt Policies that are destroying their bottom line...Take it to the bank ? The end game here is to bankrupt Farmers and Control the food supply...? pic.twitter.com/56vZqqCs8b

Την περασμένη εβδομάδα 10.000 περίπου αγρότες και χιλιάδες τρακτέρ πλημμύρησαν τους κεντρικούς δρόμους στο Βερολίνο προς την Πύλη του Βραδεμβούργου διαμαρτυρόμενοι κατά της κυβέρνησης συνασπισμού της χώρας για τη μείωση επιδοτήσεων στα καύσιμα και τις φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις του.

Μάλιστα και στη Γερμανία, οι διαμαρτυρίες έχουν κερδίσει υποστήριξη από την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και ομάδες με πιο ακραίες και αντιδημοκρατικές απόψεις.

Για δεύτερη εβδομάδα οι αγρότες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα σε γεωργικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βγήκαν ξανά στους δρόμους.

Breaking News: There are reports that thousands of Farmers in Germany are heading towards the offices of a mainstream media outlet to demand fair reporting of the protests.



Main Stream Media has been bought and paid for by Bill Gates and the World Economic Forum led by Klaus… pic.twitter.com/bxRwmUOCPJ