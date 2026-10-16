Τι είναι το BEMT που αλλάζει τα δεδομένα στην προστασία από τον ήλιο, όσα ξέρουμε για την νεά καινοτομία στα αντηλιακά.

Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, οι Αμερικανοί έχουν μια νέα επιλογή όταν αγοράζουν αντηλιακό, μια χημική ουσία που προστατεύει το δέρμα και αποτελεί εδώ και καιρό βασική επιλογή στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε τον Ιούνιο τη μπεμοτριζινόλη (bemotrizinol), η οποία είναι γνωστή και ως BEMT. Τα πρώτα αντηλιακά που περιέχουν τη συγκεκριμένη ουσία φτάνουν πλέον στα ράφια των καταστημάτων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων της Neutrogena και άλλων κατασκευαστών.

Οι δερματολόγοι αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη χημική ουσία καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην αγορά, καθώς προσφέρει ευρεία προστασία, όπως τα πιο καθιερωμένα συστατικά των αντηλιακών, χωρίς όμως τα αισθητικά μειονεκτήματά τους, όπως οι λευκές γραμμές που αφήνουν στο δέρμα.

Η BEMT διαθέτει δεκαετίες δεδομένων σχετικά με την ασφάλειά της, συμπεριλαμβανομένων μελετών που δείχνουν ότι απορροφάται σε ελάχιστο βαθμό από το δέρμα. Η απορρόφηση αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο ανησυχίας για ορισμένες παλαιότερες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα αντηλιακά.

«Δεν πρόκειται για ένα εντελώς νέο συστατικό, το οποίο θα είστε οι πρώτοι που θα δοκιμάσετε», δήλωσε η δρ Τζένιφερ Στάιν, δερματολόγος στο NYU Langone Health.

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Το νέο συστατικό προσφέρει ευρεία προστασία χωρίς να αφήνει λευκά σημάδια

Για να είναι αποτελεσματικά, τα αντηλιακά πρέπει να προστατεύουν από τις δύο μορφές υπεριώδους ακτινοβολίας που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα: τις ακτίνες UVB, οι οποίες προκαλούν τα περισσότερα ηλιακά εγκαύματα, και τις ακτίνες UVA, οι οποίες συνδέονται με τον μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος και την εμφάνιση ρυτίδων.

Τα αντηλιακά που εμποδίζουν και τις δύο μορφές ακτινοβολίας φέρουν την ένδειξη «ευρέος φάσματος προστασία» (broad spectrum protection). Όσα δεν προσφέρουν αυτή τη διπλή προστασία πρέπει να φέρουν σχετική προειδοποιητική επισήμανση από τον FDA. Η BEMT είναι το πρώτο αντηλιακό χημικής βάσης στις ΗΠΑ που προσφέρει αυτή τη διπλή προστασία. Μέχρι σήμερα, οι κατασκευαστές έπρεπε να συνδυάζουν πολλαπλά συστατικά για να προστατεύουν το δέρμα τόσο από τις ακτίνες UVA όσο και από τις UVB.

«Αυτό το συστατικό προσφέρει μια λύση σε ένα σημαντικό κενό που υπάρχει σήμερα όσον αφορά την παροχή ισχυρής προστασίας από τις ακτίνες UVA», δήλωσε ο Ντέιβιντ Άντριους, επικεφαλής επιστημονικός υπεύθυνος της Environmental Working Group, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που υποστηρίζει την αυστηροποίηση των προτύπων για τα αντηλιακά.

Μια διαφορετική κατηγορία αντηλιακών, τα οποία περιέχουν μέταλλα όπως το οξείδιο του ψευδαργύρου και το διοξείδιο του τιτανίου, έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια ότι προσφέρει ισχυρή προστασία και από τις δύο μορφές υπεριώδους ακτινοβολίας. Αυτές οι αντηλιακές συνθέσεις με ανόργανα φίλτρα λειτουργούν εμποδίζοντας φυσικά τις επιβλαβείς ακτίνες να φτάσουν στο δέρμα.

Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα όσοι έχουν πιο σκούρο τόνο δέρματος, τείνουν να τα αποφεύγουν επειδή αφήνουν λευκά σημάδια και αποχρωματισμούς. Σε άλλες περιπτώσεις, οι καταναλωτές δεν προτιμούν την υφή ή τη σύστασή τους.

«Αυτά είναι καλά αντηλιακά», δήλωσε η Στάιν. «Ωστόσο, για όσους δεν προτιμούν να τα χρησιμοποιούν, ίσως επειδή δεν τους αρέσει η αίσθηση που αφήνουν στο δέρμα τους, αυτή είναι μια καλή εναλλακτική επιλογή».

Η νέα σύνθεση απορροφάται λιγότερο από το δέρμα

Το γεγονός ότι τα αντηλιακά χημικής βάσης απορροφώνται από το δέρμα σημαίνει ότι πρέπει να μελετώνται προσεκτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν συσσωρεύονται στον οργανισμό σε μη ασφαλή επίπεδα. Τον περασμένο μήνα, ο FDA ανακάλεσε την έγκριση μιας παλαιότερης χημικής ουσίας, της οξυβενζόνης (oxybenzone), αφού διαπίστωσε ότι «απορροφάται μέσω του δέρματος σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είχε γίνει προηγουμένως κατανοητό».

Αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα με την BEMT. «Πρόκειται για ένα μόριο τόσο μεγάλο, ώστε ουσιαστικά δεν μπορεί να διεισδύσει στο δέρμα και να απορροφηθεί στην κυκλοφορία του αίματος», δήλωσε η Στάιν. «Τα παλαιότερα χημικά αντηλιακά είχαν μικρά μόρια».

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ασφάλειάς της, ο FDA εξέτασε μελέτες της BEMT σε περισσότερους από 500 ασθενείς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την ολλανδική εταιρεία DSM Nutritional Products. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα επίπεδα της χημικής ουσίας που απορροφήθηκαν από το δέρμα ήταν σχεδόν μη ανιχνεύσιμα.

Οι αξιολογητές του οργανισμού ανέφεραν ότι έρευνα σε ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν καθημερινά το αντηλιακό για διάστημα έως και τριών εβδομάδων έδειξε ότι η BEMT «δεν προκάλεσε ερεθισμό» ούτε αλλεργικές αντιδράσεις.

Ως αποτέλεσμα, ο FDA χαρακτήρισε το συστατικό ως «γενικά αναγνωρισμένο ως ασφαλές και αποτελεσματικό», τοποθετώντας το στην ίδια κατηγορία με τα παλαιότερα ανόργανα συστατικά οξείδιο του ψευδαργύρου και διοξείδιο του τιτανίου σύμφωνα με το apnews.com.

Βασικοί όροι για τα αντηλιακά

UVA/UVB: Πρόκειται για τις μορφές υπεριώδους ακτινοβολίας που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα. Οι ακτίνες UVB προκαλούν τα περισσότερα ηλιακά εγκαύματα, ενώ οι UVA συνδέονται με τον μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος και την εμφάνιση ρυτίδων.

Ευρέως φάσματος προστασία (Broad spectrum): Αντηλιακή προστασία που καλύπτει και τους δύο τύπους επιβλαβούς υπεριώδους ακτινοβολίας.

Ανόργανο αντηλιακό (Mineral sunscreen): Περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου ή διοξείδιο του τιτανίου. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι επίσης γνωστά ως φυσικά αντηλιακά, καθώς παραμένουν στην επιφάνεια του δέρματος και εμποδίζουν ή αντανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία.

Χημικό αντηλιακό (Chemical sunscreen): Περιέχει χημικές ουσίες, όπως η αβοβενζόνη, η οξυβενζόνη και η οκτινοξάτη. Για να λειτουργήσουν, αυτές οι ουσίες πρέπει να απορροφηθούν από το δέρμα. Η μπεμοτριζινόλη, ή BEMT, είναι πλέον διαθέσιμη στις ΗΠΑ. Αν και πρόκειται για χημικό αντηλιακό, λειτουργεί περισσότερο όπως ένα ανόργανο: παραμένει στην επιφάνεια του δέρματος και εμποδίζει τις υπεριώδεις ακτίνες.

Περισσότερα από δώδεκα άλλα συστατικά χρησιμοποιούνται σήμερα στα αντηλιακά στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο FDA έχει δηλώσει ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία για να τεκμηριωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους. Η αξιολόγηση του οργανισμού εντάσσεται σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια αναθεώρησης των συστατικών των αντηλιακών στις ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε το 2019.

Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για τις επιπτώσεις στους κοραλλιογενείς υφάλους

Οι επιστήμονες έχουν δείξει ότι ορισμένα συστατικά των αντηλιακών μπορούν να προκαλέσουν λεύκανση και βλάβες στους κοραλλιογενείς υφάλους.

Αυτό έχει οδηγήσει στην απαγόρευση δύο χημικών συστατικών, της οξυβενζόνης, η οποία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της αξιολόγησης του FDA, και της οκτινοξάτης, στη Χαβάη και σε περιοχές της Φλόριντα. Εκτιμάται ότι περίπου το 25% του αντηλιακού που εφαρμόζουν οι άνθρωποι στο δέρμα τους απομακρύνεται όταν κολυμπούν ή περπατούν μέσα στη θάλασσα. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν ταξινομεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αντηλιακών, ενώ ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ, όπως «ασφαλές για τους υφάλους» ή «φιλικό προς τους υφάλους» (reef safe ή reef friendly), δεν έχουν τυποποιημένο ορισμό ή συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν «περιορισμένα στοιχεία περιβαλλοντικής τοξικότητας» σχετικά με την BEMT. Ωστόσο, απαιτείται μακροχρόνια έρευνα για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Τα ανόργανα συστατικά, όπως το οξείδιο του ψευδαργύρου, θεωρούνται γενικά ασφαλέστερα για το περιβάλλον, αν και ορισμένοι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή των λεγόμενων νανοσυνθέσεων. Τα προϊόντα αυτά περιέχουν εξαιρετικά μικρά σωματίδια, τα οποία είναι πιθανότερο να εισπνευστούν ή να απορροφηθούν από θαλάσσιους οργανισμούς.

Τα παλαιότερα χημικά συστατικά ήταν συχνά ασταθή

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η BEMT έχει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα: δεν διασπάται γρήγορα όταν εκτίθεται στον ήλιο. Αυτό αποτελούσε ιδιαίτερο πρόβλημα με την αβοβενζόνη (avobenzone), το μοναδικό άλλο χημικό συστατικό που φιλτράρει τις ακτίνες UVA.

«Είναι γνωστό ότι η αβοβενζόνη είναι ιδιαίτερα ασταθής όταν χρησιμοποιείται μόνη της, ενώ έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες και έχουν γίνει πολλές αναδιαμορφώσεις των προϊόντων προκειμένου να βρεθούν τρόποι σταθεροποίησής της», δήλωσε ο Άντριους. «Η BEMT είναι σημαντικά πιο σταθερή». Όπως συμβαίνει με όλα τα αντηλιακά, οι δερματολόγοι τονίζουν ότι είναι σημαντικό να ανανεώνεται η εφαρμογή τους κάθε λίγες ώρες και ακόμη συχνότερα όταν κάποιος κολυμπά ή ιδρώνει πολύ. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Στάιν, οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στο αντηλιακό όταν περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Τα διαλείμματα στη σκιά, η χρήση καπέλου και τα ρούχα που προστατεύουν από τον ήλιο αποτελούν επίσης σημαντικά μέτρα προστασίας. «Το αντηλιακό είναι μόνο ένα μέρος ενός συνολικού σχεδίου προστασίας από τον ήλιο», δήλωσε η Στάιν. «Τα ρούχα προσφέρουν ακόμη καλύτερη προστασία».