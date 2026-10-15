Συνολικά 452 κρούσματα και 49 θάνατοι εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου.

Δύο νεκροί και εννέα εγχώρια κρούσματα είναι ο απολογισμός του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα. Την ίδια ώρα, 28 ασθενείς νοσηλεύονται, οι μισοί σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Έως τώρα φέτος έχουν καταγραφεί 49 θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από 53 έως 92 ετών. Ένας επιπλέον θάνατος με διαγνωσμένη λοίμωξη αποδόθηκε σε άλλο αίτιο, σημειώνει ο ΕΟΔΥ.

Τα εγχώρια κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου έφτασαν τα 452, από τα οποία τα 283 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση). Πρόκειται για ασθενείς από 7 έως 96 ετών.

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με κρούσματα - Δύο νέοι δήμοι στη λίστα

Στη λίστα των περιοχών όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου προστέθηκαν άλλοι δύο δήμοι της Θεσσαλονίκης την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για τους δήμους Νεάπολης- Συκεών και Ωραιοκάστρου, όπου καταγράφηκε από μία λοίμωξη.

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Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Επιπλέον, ως δήμοι υψηλού κινδύνου- κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων- έχουν χαρακτηριστεί οι εξής:

Νέας Σμύρνης

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Δάφνης - Υμηττού

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Περιστερίου

Μουζακίου

Φαρκαδόνας

Αμφίπολης

Εμμανουήλ Παππά

Παύλου Μελά

Πυλαίας - Χορτιάτη

Θέρμης

Πύδνας - Κολινδρού

Κορινθίων

Αρριανών

Χερσονήσου

Τήνου

Διαβάστε ΕΔΩ όλη την έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.