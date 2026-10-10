Ο Γερμανός γυμναστής πίστευε ότι η πραγματική ευεξία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την οικονομική κατάσταση ή την κοινωνική θέση, αλλά συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα του ανθρώπου να διατηρεί το σώμα του δυνατό, ευλύγιστο και λειτουργικό.

Η σωματική υγεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευτυχία, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Τζόζεφ Πιλάτες, δημιουργού της ομώνυμης μεθόδου εκγύμνασης, η οποία εξακολουθεί να κερδίζει υποστηρικτές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Γερμανός γυμναστής πίστευε ότι η πραγματική ευεξία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την οικονομική κατάσταση ή την κοινωνική θέση, αλλά συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα του ανθρώπου να διατηρεί το σώμα του δυνατό, ευλύγιστο και λειτουργικό.

Όπως αναφέρει η αργεντίνικη εφημερίδα La Nación, ο Πιλάτες υποστήριζε ότι η ευτυχία συνδέεται πρωτίστως με τη σωματική ευεξία, ενώ θεωρούσε πως κάθε άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής του μέσα από τις καθημερινές του συνήθειες.

Η μέθοδος που αντιμετωπίζει το σώμα ως σύνολο

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+, η εκπαιδεύτρια Pilates Μελάνι Τζιομέτι εξήγησε ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ενδυνάμωση μεμονωμένων μυϊκών ομάδων.

Αντίθετα, βασίζεται στη συνολική λειτουργία του σώματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των κινήσεων, στη σωστή στάση και στη συντονισμένη ενεργοποίηση των μυών.

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Η ίδια αναφέρθηκε στις μυοπεριτονιακές αλυσίδες, δηλαδή στα αλληλοσυνδεόμενα συστήματα μυών και συνδετικών ιστών που συμμετέχουν στην ανθρώπινη κίνηση.

Σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την εκγύμναση του σώματος με περισσότερο ολοκληρωμένο τρόπο.

Οι δύο μεγαλύτεροι μύθοι για το Pilates

Η Τζιομέτι επιχείρησε επίσης να καταρρίψει δύο διαδεδομένες αντιλήψεις γύρω από τη μέθοδο.

Η πρώτη αφορά την εντύπωση ότι οι ασκήσεις στο ειδικό κρεβάτι Pilates, γνωστό ως reformer, δεν απαιτούν σημαντική μυϊκή προσπάθεια.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο όργανο χρησιμοποιεί ελατήρια και αντιστάσεις, επιτρέποντας ασκήσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη δύναμη και τον έλεγχο του σώματος.

Η δεύτερη λανθασμένη αντίληψη είναι ότι το Pilates απευθύνεται κυρίως στις γυναίκες. Αντίθετα, η εκπαιδεύτρια σημείωσε ότι ολοένα περισσότεροι άνδρες επιλέγουν τη συγκεκριμένη μορφή άσκησης, συχνά συμπληρωματικά με άλλες αθλητικές δραστηριότητες.

Ποιος ήταν ο Τζόζεφ Πιλάτες

Ο Τζόζεφ Πιλάτες γεννήθηκε στη Γερμανία στα τέλη του 19ου αιώνα και ασχολήθηκε με τη γυμναστική, την πυγμαχία και άλλες μορφές σωματικής άσκησης.

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να αναπτύσσει τεχνικές εκγύμνασης και αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας ακόμη και μηχανισμούς με ελατήρια προσαρμοσμένους σε κρεβάτια.

Τη δεκαετία του 1920 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη μαζί με τη σύζυγό του, Κλάρα, δημιουργώντας ένα στούντιο που προσέλκυσε χορευτές και αθλητές.

Μάλιστα, αρχικά ονόμασε τη μέθοδό του «Contrology», δίνοντας έμφαση στη σύνδεση σώματος και νου.

Πηγή lanacion.com.ar