Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τον κορονοϊό και τη γρίπη.

Νέα «άνοδο» κατέγραψε ο κορονοϊός την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, αν και η θετικότητα κινείται σε χαμηλά επίπεδα, κάτι που ισχύει και για τη γρίπη.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου καταγράφηκε ένας θάνατος από κορονοϊό και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης, με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό, η θετικότητα κινείται σε χαμηλό επίπεδο, αλλά παρουσιάζει ανοδική τάση, ενώ την περίοδο 28/9-4/10 καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα.

Ανοδική τάση παρουσιάζουν και οι εισαγωγές, που ανήλθαν σε 77, από 48 που ήταν την εβδομάδα 21-27 Σεπτεμβρίου. Εξάλλου, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των περιοχών που ελέγχθησαν είναι σε μέτρια επίπεδα, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Για τη γρίπη, η θετικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Εκτός από το ένα σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, έγιναν 20 νέες εισαγωγές, από 16 μία εβδομάδα νωρίτερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΕΟΔΥ: Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τον κορονοϊό και τη γρίπη

Η έκθεση του ΕΟΔΥ περιλαμβάνει τη σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 40/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 40/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 40/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν ανοδική τάση. Την εβδομάδα 40/2026 καταγράφηκαν 77 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=48).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 40/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 40/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 94.

- Κατά την εβδομάδα 40/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παραμένει σε επίπεδα κάτω του 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης). Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) τα επίπεδα θετικότητας κυμαίνονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 40/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες του δικτύου SARI.

- Οι νέες εισαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές. Την εβδομάδα 40/2026 καταγράφηκαν 20 νέες εισαγωγές γρίπης, παραμένοντας σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=16).

- Την εβδομάδα 40/2026 καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 40/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 170.

- Την εβδομάδα 40/2026, μεταξύ 68 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκε ένα θετικό δείγμα για ιούς γρίπης, που ανήκε στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 40/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.