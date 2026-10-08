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Δεκαπέντε ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ λόγω λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζει να κοστίζει ζωές στην Ελλάδα. Την τελευταία εβδομάδα έξι άνθρωποι πέθαναν και καταγράφηκαν 20 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ 15 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Έως το πρωί της 8ης Οκτωβρίου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 443 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτούς τους ασθενείς, οι 282 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και ήταν από επτά έως 96 ετών.

Συνολικά φέτος έχουν καταγραφεί 47 θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό του δυτικού Νείλου, από 53 έως 92 χρονών. Άλλος ένας θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.

Ιός Δυτικού Νείλου: Κρούσματα σε άλλους 5 δήμους

Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου σε άλλους πέντε δήμους.

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Πρόκειται για τους δήμους Παλαιού Φαλήρου, Πύλης Τρικάλων, Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, Τανάγρας Βοιωτίας και Αβδήρων Ξάνθης, όπου καταγράφηκε από μία λοίμωξη.

Οι περιοχές με κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου

Οι 17 δήμοι υψηλού κινδύνου

Εκτός από τις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου, η αρμόδια ομάδα εργασίας έχει χαρακτηρίσει ως «υψηλού κινδύνου» άλλους 17 δήμους, κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.

Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Νέας Σμύρνης

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Δάφνης - Υμηττού

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Μουζακίου

Φαρκαδόνας

Αμφίπολης

Εμμανουήλ Παππά

Νεάπολης - Συκεών

Παύλου Μελά

Ωραιοκάστρου

Πυλαίας - Χορτιάτη

Πύδνας - Κολινδρού

Κορινθίων

Αρριανών

Χερσονήσου

Τήνου

Τέλος, έχουν καταγραφεί 15 περιστατικά πρόσφατης λοίμωξης από τον ιό του δυτικού Νείλου σε ιπποειδή σε δέκα οικισμούς των περιφερειακών ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δράμας, Πρέβεζας, Λάρισας και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η έκθεση του για τον ιό του Δυτικού Νείλου ΕΔΩ