Φάε με μέτρο, διάλεξε συνειδητά, απόλαυσε χωρίς ενοχές. Οι γιορτές είναι για χαρά και σίγουρα όχι για ζυγαριές και τύψεις.

Οι γιορτές είναι συνδεδεμένες με οικογενειακά τραπέζια, παραδοσιακές συνταγές και γλυκούς πειρασμούς. Μαζί τους, όμως, έρχονται συχνά και οι… τύψεις για τις θερμίδες. Τα καλά νέα; Δεν χρειάζεται ούτε στερήσεις ούτε υπερβολές. Με λίγη στρατηγική και σωστές επιλογές, μπορείς να απολαύσεις το εορταστικό τραπέζι χωρίς να «βαρύνεις» σωματικά ή ψυχολογικά.

1. Ξεκίνα σωστά τη μέρα

Το μεγαλύτερο λάθος είναι η «νηστεία» πριν το τραπέζι. Αν παραλείψεις γεύματα, θα φτάσεις πεινασμένος στο κάλεσμα και θα φας περισσότερο από όσο χρειάζεσαι. Προτίμησε ένα ισορροπημένο πρωινό με πρωτεΐνη (γιαούρτι, αυγό) ή ένα ελαφρύ μεσημεριανό με λαχανικά. Έτσι ρυθμίζεις την όρεξή σου και αποφεύγεις τις υπερβολές.

2. Γέμισε πρώτα το πιάτο με… χρώμα

Τα λαχανικά είναι οι σύμμαχοί σου. Σαλάτες, ψητά λαχανικά, βραστά χόρτα προσθέτουν όγκο στο πιάτο, χορταίνουν με λίγες θερμίδες, σε βοηθούν να απολαύσεις και τα πιο «βαριά» πιάτα σε λογική ποσότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Πρωτεΐνη με μέτρο (και έξυπνες επιλογές)

Γαλοπούλα, κοτόπουλο, άπαχο κρέας ή ψάρι είναι καλύτερες επιλογές από τα πολύ λιπαρά κρέατα. Το στήθος γαλοπούλας έχει λιγότερα λιπαρά και περισσότερη πρωτεΐνη. Αν προτιμάς μπούτι, απλώς κράτησε μικρότερη μερίδα. Η πρωτεΐνη σε χορταίνει περισσότερο και περιορίζει το τσιμπολόγημα.

4. Πρόσεξε τις «κρυφές» θερμίδες

Δεν είναι πάντα το κυρίως πιάτο το πρόβλημα, αλλά οι σάλτσες, τα πολλά ψωμιά, τα συνοδευτικά με βούτυρο ή κρέμα. Μικρές ποσότητες κάνουν τη διαφορά χωρίς να χαλάσουν τη γεύση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5ifmjxcelt?integrationId=40599y14juihe6ly}

5. Απόλαυσε τα γλυκά – όχι όλα μαζί

Τα γλυκά είναι μέρος της γιορτής. Αντί να τα αποφύγεις εντελώς διάλεξε ένα ή δύο που σου αρέσουν πραγματικά και σε κάθε περίπτωση φάε τα αργά και συνειδητά. Η απόλαυση δεν μετριέται σε ποσότητα.

6. Αλκοόλ με φρένο

Ένα ποτήρι κρασί ή σαμπάνια χωράει στο γιορτινό κλίμα. Το πρόβλημα ξεκινά στο δεύτερο και τρίτο. Εναλλάξ με νερό, προτίμησε ποτά χωρίς πολλά σάκχαρα. Έτσι γλιτώνεις θερμίδες και το «βάρος» της επόμενης μέρας.

Θυμήσου: οι γιορτές είναι στιγμές, όχι θερμίδες

Η πραγματική υπερβολή δεν είναι ένα γιορτινό γεύμα, αλλά η καθημερινή κακή συνήθεια. Ένα τραπέζι δεν ακυρώνει την προσπάθειά σου, όπως και μια καλή επιλογή δεν χάνεται μέσα στις γιορτές. Φάε με μέτρο, διάλεξε συνειδητά, απόλαυσε χωρίς ενοχές. Οι γιορτές είναι για χαρά, παρέα και γεύση και σίγουρα όχι για ζυγαριές και τύψεις. Και αν κάτι ξεφύγει; Την επόμενη μέρα απλώς επιστρέφεις στη ρουτίνα σου. Αυτό είναι το πραγματικό «έξυπνο» φαγητό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cxuzdcbhrb1t?integrationId=40599y14juihe6ly}