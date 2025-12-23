Το κόστος για ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι 8 ατόμων εκτιμάται ότι φέτος θα φθάσει τα 213 ευρώ.

Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν φέτος τα νοικοκυριά για να καλύψουν το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπέζιου.

«Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για 8 άτομα, σύμφωνα με τη δική μας την έρευνα, θα στοιχίσει περίπου 213 ευρώ, περίπου 27 ευρώ το άτομο ενώ πέρυσι στοίχιζε 20 ευρώ το άτομο», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1.

Στις αποθήκες στοιβάζονται οι ελληνικές πατάτες

Σύμφωνα με τον ίδιο, φέτος έχει μειωθεί η τιμή της πατάτας από 12 έως 15% σε σχέση με πέρυσι - από 80 λεπτά πέρυσι φέτος η τιμή της κυμαίνεται στα 65 με 70 λεπτά.

«Εκείνο που μας κάνει εντύπωση μιλώντας με πατατοπαραγωγούς σε όλη την Ελλάδα είναι ότι οι πατάτες των Ελλήνων παραγωγών ειδικότερα στην Πέλλα, στην Καστοριά, στο Κιλκίς μένουν απούλητες στις αποθήκες, δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον αντίθετα υπάρχουν τεράστιες ποσότητες στις εισαγόμενες πατάτες», πρόσθεσε.

«Πρωταθλητές» το αγγούρι και το μαρούλι

«Ο πρωταθλητής φέτος στα λαχανικά είναι το αγγούρι και το μαρούλι. Η τιμή στο αγγούρι ήταν πέρυσι στα 50 λεπτά και φέτος στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ φτάνει το 1 ευρώ, σε οπωροπωλεία μπορεί να πάει και στο 1,40, δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση της τάξεως του 120%. Το μαρούλι το οποίο πέρυσι το πουλούσανε από 50 έως 70 λεπτά φέτος φτάνει τα 95 λεπτά», τόνισε ο κ. Ραυτόπουλος.