Προσθέστε αυτό το μπαχαρικό στη διατροφή σας για να μειώσετε λίπος και χοληστερίνη.

Ένα ταπεινό μπαχαρικό που χρησιμοποιούμε συχνά στη μαγειρική φαίνεται πως κρύβει εντυπωσιακές ιδιότητες για την υγεία μας.

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, το μαύρο κύμινο (Nigella sativa), γνωστό και ως μαύρος σπόρος, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χοληστερίνης και στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Χρησιμοποιείται ευρέως στη Μέση Ανατολή και την Ινδία – σε κάρυ, ναάν, ψωμιά και μείγματα μπαχαρικών – ενώ το έλαιό του διατίθεται και ως συμπλήρωμα, γνωστό για τις αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και πεπτικές του ιδιότητες.

Η νέα μελέτη που αλλάζει τα δεδομένα

Μία πρόσφατη μελέτη, δημοσιευμένη στο Food Science & Nutrition, εξέτασε τις επιδράσεις της καθημερινής κατανάλωσης μαύρου κύμινου στα επίπεδα χοληστερίνης.

Ερευνητές από την Οσάκα της Ιαπωνίας πραγματοποίησαν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

εργαστηριακές (in vitro) δοκιμές

μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε ανθρώπους

Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν 5 γραμμάρια σκόνης μαύρου κύμινου ημερησίως για 8 εβδομάδες. Πριν και μετά το διάστημα αυτό μετρήθηκαν τα επίπεδα χοληστερίνης και όρεξης.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Mείωση των τριγλυκεριδίων

Mείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης

Mείωση της ολικής χοληστερόλης

Aύξηση της HDL («καλής») χοληστερόλης

Σημαντική βελτίωση της αίσθησης πείνας, υποδεικνύοντας ρόλο στον έλεγχο της όρεξης

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι το μαύρο κύμινο παρουσιάζει «αντιλιπιδογόνες και υπολιπιδαιμικές» ιδιότητες, καθιστώντας το έναν πολλά υποσχόμενο φυσικό σύμμαχο σε παθήσεις που συνδέονται με την παχυσαρκία. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Τι λένε οι ειδικοί

Η Theresa Link, εγγεγραμμένη διαιτολόγος στο Virta Health, σχολίασε ότι η χοληστερίνη είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ της καρδιαγγειακής υγείας, επομένως τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να εξετάζονται συνολικά στο πλαίσιο της μεταβολικής υγείας.

Αναφέρθηκε επίσης σε μια μελέτη του 2021, σύμφωνα με την οποία το έλαιο μαύρου σπόρου:

οδήγησε σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους σε γυναίκες που το λάμβαναν καθημερινά

αύξησε το αίσθημα κορεσμού, συμβάλλοντας πιθανότατα στη μείωση της πρόσληψης τροφής

Παρότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, η ειδικός τονίζει ότι οι υπάρχουσες μελέτες έχουν μικρή διάρκεια (8 εβδομάδες) και πως το μαύρο κύμινο δεν αποτελεί μαγικό χάπι, αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά στο πλαίσιο ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Το μπαχαρικό περιέχει την ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία θυμοκινόνη, η οποία φαίνεται να ενισχύει ακόμη περισσότερο τις ευεργετικές δράσεις του μαύρου κύμινου στον οργανισμό, μειώνοντας τη φλεγμονή και υποστηρίζοντας την ανοσοποιητική λειτουργία.