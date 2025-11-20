Η τακτική λήψη πάνω από 4.000 IU ημερησίως μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα βιταμίνης D.

Η βιταμίνη D αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα των τελευταίων ετών, χάρη στον κρίσιμο ρόλο της στην υγεία των οστών και τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη λήψη της – συχνά χωρίς ιατρική καθοδήγηση – έχει αυξήσει σημαντικά τα περιστατικά υπερδοσολογίας, μια κατάσταση γνωστή ως υπερβιταμίνωση D.

Ο κύριος κίνδυνος προκύπτει από την υπερασβεστιαιμία, δηλαδή τη συσσώρευση υπερβολικού ασβεστίου στο αίμα. Τα νεφρά, που καλούνται να φιλτράρουν αυτήν την υπερφόρτωση, μπορεί να υποστούν βλάβες που σε σοβαρές περιπτώσεις οδηγούν σε οξεία νεφρική δυσλειτουργία ή ακόμη και μη αναστρέψιμη νεφρική ανεπάρκεια.

Πώς η υπερβολική βιταμίνη D επηρεάζει τα νεφρά

Όταν η πρόσληψη βιταμίνης D υπερβαίνει τις ανάγκες του οργανισμού, αυξάνεται σημαντικά η απορρόφηση ασβεστίου. Αυτό αναγκάζει τα νεφρά να επεξεργαστούν μεγαλύτερες ποσότητες, προκαλώντας:

Εναπόθεση ασβεστίου στον νεφρικό ιστό (νεφρασβεστίωση)

Σχηματισμό πέτρας στα νεφρά

Προοδευτική φθορά των μονάδων φιλτραρίσματος των νεφρών

Σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, η δηλητηρίαση από βιταμίνη D μπορεί να οφείλεται τόσο σε αυτοχορήγηση υψηλών δόσεων όσο και σε λάθη συνταγογράφησης ή χορήγησης. Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς τα συμπτώματα είναι μη ειδικά και μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε άλλες παθήσεις.

Η χρόνια υπερασβεστιαιμία δεν επηρεάζει μόνο τα νεφρά, μπορεί επίσης να επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα και να προκαλέσει διαταραχές ηλεκτρολυτών.

6 συμπτώματα υπερδοσολογίας βιταμίνης D που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ναυτία και έμετος: Συχνά από τα πρώτα σημάδια υπερβιταμίνωσης, λόγω της απότομης αύξησης του ασβεστίου.

Επίμονη δίψα και συχνή ούρηση: Το σώμα προσπαθεί να αποβάλει το περίσσιο ασβέστιο μέσω των νεφρών.

Μυϊκή αδυναμία και έντονη κόπωση: Η ηλεκτρολυτική ανισορροπία επηρεάζει τη λειτουργία των μυών.

Σύγχυση και γνωστικές διαταραχές: Η υπερασβεστιαιμία μπορεί να επιβαρύνει το νευρικό σύστημα.

Πόνος στη μέση ή στα πλάγια: Ενδέχεται να υποδηλώνει φλεγμονή ή καταπόνηση των νεφρών.

Πρήξιμο στα πόδια και δυσκολία στην αναπνοή: Συμπτώματα που εμφανίζονται σε πιο προχωρημένα στάδια νεφρικής δυσλειτουργίας.

Πόση βιταμίνη D χρειάζονται οι ενήλικες;

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) προτείνουν ημερήσια πρόσληψη 400–1.000 IU για τους περισσότερους ενήλικες.

Η τακτική λήψη πάνω από 4.000 IU ημερησίως μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα βιταμίνης D, ιδίως όταν καταναλώνονται εξαιρετικά υψηλές δόσεις των 8.000–12.000 IU.

Μία συχνή αιτία υπερδοσολογίας είναι επίσης η λανθασμένη καθημερινή χρήση καψουλών 60.000 IU, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για εβδομαδιαία ή μηνιαία χορήγηση.

Η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης D προκαλεί υπερασβεστιαιμία, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα νεφρά, τα οποία καλούνται να αποβάλουν το περίσσιο ασβέστιο.

Παρότι η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη συνολική υγεία, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων πρέπει πάντα να γίνεται με μέτρο και υπό ιατρική καθοδήγηση.

Η εξέταση των επιπέδων βιταμίνης D στο αίμα είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να καθοριστεί εάν υπάρχει πραγματική ανάγκη για συμπλήρωση και σε ποια δόση.