Οι λόγοι που ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προχωρά στην ανάκληση των επίμαχων παρτίδων.

Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες ενέσεων επινεφρίνης επειδή «τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος ως προς τον την εμφάνιση, τον ποσοτικό προσδιορισμό δραστικού συστατικού και τον έλεγχο συγγενών ουσιών» Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ σημειώνει πως οι παρτίδες Α24Τ08 (λήξη 8/2026) και Α24Χ3Χ (λήξη 10/2026) του φαρμάκου ADRENALINE ARITI INJ.SOL. 1MG/ML AMP, ανακαλούνται άμεσα ώστε να ενισχυθεί η εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει ήδη η εταιρεία λόγω του ελέγχου που έγινε.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για την ανάκληση των παρτίδων

Την ανάκληση των παρτίδων Α24Τ08 με ημερ. Λήξης 8/2026 και Α24Χ3Χ με ημερ. Λήξης 10/2026 του φαρμακευτικού προϊόντος ADRENALINE ARITI INJ.SOL. 1MG/ML AMP, επειδή τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος ως προς τον την εμφάνιση, τον ποσοτικό προσδιορισμό δραστικού συστατικού και τον έλεγχο συγγενών ουσιών. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας και να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία. Ο ΚΑΚ του προϊόντος καλείται να υλοποιήσει την ανάκληση, να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες του, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».