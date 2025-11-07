Όσο η έρευνα γύρω από τα οφέλη των διατροφικών αλλαγών προχωρά, τόσο περισσότερες σημαντικές ανακαλύψεις θα έρχονται στο φως.

Πρόσφατα, επιστήμονες ανακάλυψαν μια ενθαρρυντική επίδραση του χυμού παντζαριού στους ηλικιωμένους.

Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο χυμός παντζαριού μειώνει σημαντικά την αρτηριακή πίεση στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Όπως αναφέρει το Good News Network, το Πανεπιστήμιο του Έξετερ βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες που είχαν δείξει ότι «μια διατροφή πλούσια σε νιτρικά μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση … και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων».

Δεδομένου ότι ο χυμός παντζαριού είναι πλούσιος σε νιτρικά και θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την υγεία της καρδιάς, η σημασία του είναι ιδιαίτερα μεγάλη για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

«Όταν οι ηλικιωμένοι κατανάλωναν ένα συμπυκνωμένο "σφηνάκι" χυμού παντζαριού δύο φορές την ημέρα για δύο εβδομάδες, η αρτηριακή τους πίεση μειώθηκε - ένα αποτέλεσμα που δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα των νεότερων που χρησιμοποιήθηκε για σύγκριση», αναφέρει το Good News Network.

Η βασική διαφορά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων εντοπίστηκε στις αλλαγές του στοματικού μικροβιώματος των συμμετεχόντων κάτω των τριάντα ετών σε σύγκριση με εκείνους άνω των εξήντα.

Καταστέλλοντας βακτήρια που θα μπορούσαν να αποδειχθούν επιβλαβή, ο χυμός τροποποίησε τη σύνθεση των βακτηρίων στο στόμα των μεγαλύτερων συμμετεχόντων, οι οποίοι «εμφάνισαν σημαντική μείωση των βακτηρίων Prevotella … καθώς και αύξηση της ανάπτυξης βακτηρίων που είναι γνωστό ότι ωφελούν την υγεία, όπως τα Neisseria».

Η ανακάλυψη αυτή ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες γνώσεις για το πώς τα τρόφιμα πλούσια σε νιτρικά μπορούν να επηρεάσουν θετικά ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νιτρικά όχι μόνο βοηθούν στην υγεία της καρδιάς, αλλά παρέχουν και άλλες οφέλη, όπως μεγαλύτερη προστασία από μεταβολικές ασθένειες και πιο αποδοτική επεξεργασία των τροφών, σύμφωνα με το NCBI.

