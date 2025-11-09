Η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης.

Σε όλους αρέσει να κόβουν ένα φρεσκοψημένο καρβέλι ψωμί, πόσο μάλλον αν αυτό έχει και σημαντικό όφελος για την αρτηριακή πίεση.

Όπως αναφέρει ο Independent, μερικές πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες έχουν ανακαλύψει ότι το προζύμι, το οποίο χρονολογείται από τους αρτοποιούς στην αρχαία Αίγυπτο, είναι πιο υγιεινό από άλλες ποικιλίες.

«Η βελτιωμένη απορρόφηση μετάλλων από τη διαδικασία ζύμωσης υποστηρίζει την καρδιαγγειακή λειτουργία», εξηγεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί ενήλικες ζουν με υψηλή αρτηριακή πίεση. Η πάθηση μπορεί να θέσει τους ανθρώπους σε κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό επεισόδιο, δύο από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι η υιοθέτηση καλύτερων διατροφικών επιλογών μπορεί να καταπολεμήσει τις επιπτώσεις.

Το μυστικό του προζυμιού

Το ψωμί με προζύμι παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας μια χούφτα απλά συστατικά: αλάτι, νερό, αλεύρι και μια ζωντανή καλλιέργεια άγριας μαγιάς και βακτηρίων που έχει υποστεί ζύμωση.

Το μυστικό του έγκειται στον τρόπο παρασκευής του ψωμιού, ο οποίος βασίζεται στη φυσική διαδικασία ζύμωσης για να φουσκώσει αντί για μαγιά που αγοράζεται από το κατάστημα.

Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, οι πρωτεΐνες στο αλεύρι του ψωμιού διασπώνται σε ενώσεις γνωστές ως πεπτίδια.

Οι ενώσεις μπορούν να βοηθήσουν στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Μειώσεις παρατηρήθηκαν μετά την κατανάλωση προζυμιού για δύο μήνες, σύμφωνα με μια μελέτη του 2024. Οι ερευνητές είπαν στους συμμετέχοντες στη μελέτη να αντικαταστήσουν την κανονική πρόσληψη ψωμιού με φέτες προζυμιού, αλλά δεν τους έδωσαν όριο στο πόσο πρέπει να τρώνε ή πότε.

Άλλα οφέλη

Το προζύμι μπορεί να προκαλέσει πιο αργή αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα λόγω της διαδικασίας ζύμωσης.

«Το ψωμί με προζύμι έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από το λευκό ψωμί, επομένως δεν αυξάνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τόσο γρήγορα. Αυτό ισχύει επειδή η διαδικασία ζύμωσης καθιστά το άμυλο στο ψωμί λιγότερο διαθέσιμο για πέψη και απορρόφηση στην κυκλοφορία του αίματος», εξηγεί η κλινική Mayo.

Πλούσιο σε βιταμίνες Β που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το δημοφιλές ψωμί μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πέψη και να υποστηρίξει την υγεία του εντέρου. Είναι μια καλή πηγή πρεβιοτικών ινών, οι οποίες χρησιμεύουν ως τροφή για τα χιλιάδες είδη βακτηρίων του εντέρου μας.

Την επόμενη φορά που θα πάτε σε ένα αρτοποιείο ή ένα παντοπωλείο, επιλέξτε προζύμι ολικής αλέσεως.

Μια φέτα την ημέρα είναι ό,τι χρειάζεστε. Είναι τέλειο ως τοστ, σερβιρισμένο μαζί με ομελέτα ασπράδια αυγών, ψιλοκομμένο ως κρουτόν σαλάτας ή ως ανοιχτή βάση για ένα λιωμένο τόνο.

Ενώ το λευκό προζύμι έχει μόνο ένα γραμμάριο ινών και το λευκό ψωμί έχει ακόμη λιγότερες, το προζύμι ολικής αλέσεως έχει διπλάσιες.

«Τα ψωμιά που περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες ινών μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή για πολλούς ανθρώπους. Οι ίνες σας βοηθούν να παραμένετε χορτάτοι για περισσότερο χρόνο. Και μπορούν να εμποδίσουν το σώμα σας να απορροφήσει πλήρως τους υδατάνθρακες. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες επιπτώσεις στο σάκχαρο του αίματός σας», λέει η Κλινική του Κλίβελαντ.