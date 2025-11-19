Παρά την ιδιαίτερη μυρωδιά του θεωρείται ένα «ενεργειακό» και καρδιοπροστατευτικό φρούτο, ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν γεύση, ενέργεια και φροντίδα της καρδιάς.

Ένα από τα φρούτα που κλέβουν τα βλέμματα σε ένα μανάβικο είναι το ντούριαν που μοιάζει με γιγαντιαίο βελανίδι, με ακανθώδες περίβλημα, ενώ η σάρκα του είναι πλούσια και κίτρινη. Ωστόσο η μυρωδιά του είναι τόσο έντονη που έχει επισήμως το παράσημο του....πιο άσχημου στη μυρωδιά φρούτου.

Κι όμως αυτό το τόσο παρεξηγημένο εξωτικό φρούτο γνωστό για τη χαρακτηριστική έντονη μυρωδιά του, ξεχωρίζει για την υψηλή θρεπτική του αξία και τα οφέλη του στην καρδιαγγειακή υγεία. Πλούσιο σε φυσικά ακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες και κάλιο, το Durian βοηθά στη μείωση της LDL («κακής») χοληστερίνης και στην αύξηση της HDL («καλής») χοληστερίνης, ενώ συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, μειώνοντας τον κίνδυνο υπέρτασης και καρδιακών προβλημάτων.

Εκτός από την προστασία της καρδιάς, το Durian παρέχει σημαντική ενέργεια και θρέψη, καθώς περιέχει θερμίδες, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, βιταμίνες όπως C, B6 και θειαμίνη, καθώς και μέταλλα όπως χαλκό και σίδηρο. Η κατανάλωσή του ενισχύει τη συνολική θρέψη του οργανισμού, υποστηρίζοντας τη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων χοληστερίνης και πίεσης.

Διατροφική αξία ανά φλιτζάνι (≈243 γρ. Durian):

Θερμίδες: 357

Λίπος: 13 γρ.

Φυτικές ίνες: 9,2 γρ.

Πρωτεΐνη: 3,6 γρ.

Υδατάνθρακες: 66 γρ.

Βιταμίνες & μέταλλα: βιταμίνη C, θειαμίνη, βιταμίνη B6, ριβοφλαβίνη, χαλκό, κάλιο

Παρά την ιδιαίτερη μυρωδιά του, το Durian θεωρείται ένα «ενεργειακό» και καρδιοπροστατευτικό φρούτο, ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν γεύση, θρέψη και φροντίδα της καρδιάς. Πίσω όμως από τη χαρακτηριστική «πικάντικη» του οσμή, κρύβεται ένας πραγματικός θησαυρός θρεπτικών συστατικών με ενδιαφέρουσα δράση στην υγεία – κυρίως στο καρδιαγγειακό σύστημα. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, που βοηθούν στη μείωση της απορρόφησης της χοληστερόλης από το έντερο. Μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, τα οποία σύμφωνα με μελέτες συμβάλλουν στη μείωση της LDL και στη διατήρηση υψηλότερης HDL. Αν και δεν αποτελεί «φάρμακο», η τακτική, μέτρια κατανάλωσή του μπορεί να ενισχύσει συνολικά το λιπιδαιμικό προφίλ όταν συνδυάζεται με υγιεινή διατροφή.

Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης χάρη στο κάλιο. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του durian είναι το κάλιο, σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις. Αυτό το καθιστά μια τροφή που μπορεί να ενταχθεί σε διατροφή φιλική προς την καρδιά — πάντα με μέτρο λόγω της υψηλής θερμιδικής του αξίας.

Ένα «δυναμωτικό» φρούτο με υψηλή ενεργειακή αξία

Το durian δεν είναι απλώς καρδιοπροστατευτικό· αποτελεί και μια πλούσια πηγή ενέργειας. Περιέχει σύνθετους υδατάνθρακες που απελευθερώνουν σταθερά ενέργεια, πρωτεΐνη, φυσικά σάκχαρα καθώς και φυτικές ίνες που ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού και ρυθμίζουν το πεπτικό. Γι’ αυτό και συχνά θεωρείται «φρούτο-γεύμα» σε πολλές ασιατικές χώρες. Είναι θρεπτικό, αλλά έχει υψηλές θερμίδες, περιέχει αρκετά φυσικά σάκχαρα, δεν συνιστάται σε πολύ μεγάλες ποσότητες για άτομα με νεφρικά προβλήματα (λόγω καλίου).