Οι εργαστηριακοί γιατροί διαμαρτύρονται για το μέτρο του clawback και τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εργαστήρια.

Σε κινητοποίηση προχωρούν οι εργαστηριακοί γιατροί την προσεχή Παρασκευή 7 Νοεμβρίου με τα διαγνωστικά κέντρα να παραμένουν κλειστά εκείνη τη μέρα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (Π.Ο.ΕΡΓ.Ι) έχει προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο υπουργείο Οικονομικών και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αναγκαστικές επιστροφές (clawback) και υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebate) που έχει φέρει τον επαγγελματικό κλάδο στα όρια της χρεοκοπίας «Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί κραυγή αγωνίας και αξιοπρέπειας από τους γιατρούς που στηρίζουν καθημερινά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά σήμερα βρίσκονται υπό διωγμό, εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς οικονομικής δουλείας και εκμετάλλευσης, όπου οι ίδιοι οι λειτουργοί της υγείας έχουν μετατραπεί σε χρηματοδότες του ΕΟΠΥΥ» αναφέρει σε ανακοίνωση της η Π.Ο.ΕΡΓ.Ι.

Ο ΙΣΑ στηρίζει την κινητοποίηση των εργαστηριακών γιατρών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην πανελλαδική κινητοποίηση των εργαστηριακών ιατρών, που αντιδρούν στη δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί το μέτρο του clawback και στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εργαστήρια. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η βιωσιμότητα των ιατρείων και η συνέχιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρίσκονται πλέον σε οριακό σημείο, με σοβαρό κίνδυνο να τεθεί σε δοκιμασία η πρόσβαση των ασθενών σε βασικές διαγνωστικές εξετάσεις. Ο ΙΣΑ καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση, για την προάσπιση της επιβίωσης του κλάδου, ο οποίος βρίσκεται σε οικονομική ασφυξία λόγω του clawback και των ανεπαρκών αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ, παρά τις κάποιες βελτιώσεις που έχουν γίνει. Οι φορείς του ιατρικού κόσμου καλούν τον Πρωθυπουργό να παρέμβει άμεσα και ζητούν κατάργηση του clawback και διαγραφή των σωρευμένων χρεών, εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων εξετάσεων για τον περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης, δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Υγείας.