Η κυκλική προπόνηση είναι από τους πιο ολοκληρωμένους και αποτελεσματικούς τρόπους άσκησης, γιατί συνδυάζει σε μία μόνο προπόνηση δύναμη, αντοχή, κινητικότητα και καρδιοαναπνευστική βελτίωση. Αν εκτελεστεί σωστά, μπορεί να προσφέρει μέσα σε 20 λεπτά οφέλη αντίστοιχα με προγράμματα πολύ μεγαλύτερης διάρκειας. Πρόκειται για έναν τύπο προπόνησης όπου οι ασκήσεις εκτελούνται διαδοχικά, με μικρά διαλείμματα ανάμεσά τους, ενεργοποιώντας πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα.

Τα οφέλη της είναι πολλαπλά. Καταρχάς, αυξάνει σημαντικά την καρδιοαναπνευστική ικανότητα, καθώς κρατά τους παλμούς αυξημένους καθ’ όλη τη διάρκεια, βελτιώνοντας τη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση της μυϊκής δύναμης και της αντοχής, αφού οι ασκήσεις γίνονται σε συνθήκες κόπωσης, αναγκάζοντας το σώμα να προσαρμοστεί. Μελέτες έχουν δείξει ότι μόλις τρεις συνεδρίες την εβδομάδα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη δύναμη, τον μεταβολισμό και την οξείδωση του λίπους.

Η κυκλική προπόνηση έχει επίσης έντονο μεταβολικό αποτέλεσμα. Μετά το τέλος της, ο οργανισμός συνεχίζει να καίει θερμίδες για ώρες, δηλαδή ένα φαινόμενο γνωστό ως afterburn effect. Αυτό την καθιστά εξαιρετικά αποτελεσματική για όσους θέλουν να χάσουν λίπος χωρίς να περνούν ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο. Παράλληλα, έχει θετική επίδραση στη διάθεση και στη μείωση του στρες, καθώς η εναλλαγή έντασης και η παραγωγή ενδορφινών δημιουργούν αίσθηση ευεξίας και ικανοποίησης.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτεί εξοπλισμό. Μπορεί να γίνει παντού όπως στο σπίτι, σε πάρκο ή στο γυμναστήριο, με απλές ασκήσεις που αξιοποιούν το βάρος του σώματος. Αυτό την καθιστά ιδανική για όσους έχουν περιορισμένο χρόνο ή δεν έχουν πρόσβαση σε οργανωμένο χώρο.

Παρακάτω ένα παράδειγμα σύντομης κυκλικής προπόνησης διάρκειας περίπου 15 λεπτών που ενεργοποιεί όλο το σώμα:

Κυκλικό πρόγραμμα 15 λεπτών

Καθίσματα (Squats): 40΄΄

Βυθίσεις σε πάγκο (Dips): 40΄΄

Προβολές (Lunges): 40΄΄

Κάμψεις (Push-ups): 40΄΄

Κοιλιακοί (Crunches ή Plank): 40΄΄

Μετά από κάθε άσκηση ξεκουράσου 20 δευτερόλεπτα. Όταν ολοκληρώσεις τον κύκλο, ξεκουράσου 90 δευτερόλεπτα και επανάλαβε συνολικά 3 φορές.

Αν είσαι αρχάριος, μπορείς να ξεκινήσεις με 30΄΄ άσκησης και 30΄΄ διάλειμμα. Αν έχεις εμπειρία, αύξησε τον χρόνο εκτέλεσης στα 45΄΄ και περιόρισε το διάλειμμα στα 15΄΄.