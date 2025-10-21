Ο ΕΟΠΥΥ με εγκύκλιο που εξέδωσε προ μηνών υπενθυμίζει όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι που επισκέπτονται ιδιώτη συμβεβλημένο γιατρό.

Ο ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους το ισχύον καθεστώς για τις επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό. Όλοι οι δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ δικαιούνται δωρεάν ιατρική επίσκεψη, κατόπιν ραντεβού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι συμβεβλημένοι γιατροί αναρτώνται ανά ειδικότητα και περιοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. Αντίθετα, επίσκεψη σε μη συμβεβλημένο γιατρό δεν αποζημιώνεται από τον Οργανισμό.

Η δωρεάν επίσκεψη περιλαμβάνει την κλινική εξέταση του ασθενούς και ορισμένες ιατρικές πράξεις που κρίνονται απαραίτητες για τη διάγνωση και θεραπεία, όπως π.χ. ηλεκτροκαρδιογράφημα από καρδιολόγο, δερματοσκόπηση από δερματολόγο, τονομέτρηση και βυθοσκόπηση από οφθαλμίατρο, εμβολιασμούς από παιδίατρο ή παθολόγο, καθώς και άλλες εξετάσεις ανά ειδικότητα.

Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ιατρικές πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στη βασική επίσκεψη (όπως triplex καρδιάς), ο γιατρός εκδίδει παραπεμπτικό. Ο ασφαλισμένος μπορεί είτε να εκτελέσει την πράξη στον ίδιο γιατρό (με συμμετοχή 15% επί της αξίας) είτε να την πραγματοποιήσει σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο ή δημόσια δομή (χωρίς συμμετοχή).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απαγόρευση οποιασδήποτε επιπλέον χρέωσης από τους γιατρούς προς τους ασφαλισμένους. Όπως τονίζεται στη σχετική σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικών ιατρείων, «απαγορεύεται ρητά να ζητηθεί ή να εισπραχθεί οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή».

Οι ασφαλισμένοι που τυχόν καταβάλλουν χρήματα για επίσκεψη σε συμβεβλημένο ιατρό, οφείλουν να ζητούν απόδειξη πληρωμής, σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη 04/2012 (ΦΕΚ Β’ 3313).

Με την εγκύκλιο αυτή, ο ΕΟΠΥΥ επιδιώκει να ενημερώσει και να προστατεύσει τους πολίτες, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την πρόσβασή τους σε δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες μέσω του δικτύου των συμβεβλημένων γιατρών.