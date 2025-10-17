Η γλυκιά απόλαυση που κρύβει παγίδες για το κρεββάτι σας.

Μια μπουκιά σοκολάτας το βράδυ μπορεί να φαίνεται ο τέλειος τρόπος να κλείσετε τη μέρα. Αλλά η γλυκιά απόλαυση κρύβει… παγίδες για τον ύπνο σας.

Η σοκολάτα περιέχει ενώσεις που επηρεάζουν το πόσο γρήγορα κοιμάστε, πόσο βαθιά ξεκουράζεστε και πόσο ανανεωμένοι νιώθετε το πρωί. Και δεδομένου ότι περίπου το 37% των ενηλίκων δυσκολεύεται να κοιμηθεί αρκετά, οι μπουκιές αργά το βράδυ μπορεί να κάνουν τα πράγματα χειρότερα.

Καφεΐνη και θεοβρωμίνη: τα «κρυφά» διεγερτικά

Η σοκολάτα προέρχεται από τον κόκκο κακάο, που περιέχει καφεΐνη και θεοβρωμίνη.

Η καφεΐνη: Η ποσότητα ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο σοκολάτας. Η μαύρη σοκολάτα έχει περισσότερη καφεΐνη από τη σοκολάτα γάλακτος. Ακόμα και λίγα γραμμάρια όμως μπορεί να κρατήσουν τον εγκέφαλο σε εγρήγορση.

Η θεοβρωμίνη: Η «ήπια ξαδέρφη» της καφεΐνης. Μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό και να δυσκολέψει τη χαλάρωση, ειδικά αν καταναλωθεί κοντά στην ώρα του ύπνου.

Συμβουλή ειδικών: Αποφύγετε σοκολάτα τουλάχιστον 4 ώρες πριν κοιμηθείτε.

Η ζάχαρη δεν βοηθάει

Η σοκολάτα γάλακτος έχει λιγότερη καφεΐνη αλλά περισσότερη ζάχαρη. Αυτή μπορεί να προκαλέσει αυξήσεις στις τιμές του σακχάρου, με αποτέλεσμα νυχτερινά ξυπνήματα και αναστάτωση στον ύπνο.

Τρικ για ήρεμο βραδινό σνακ: Συνδυάστε λίγη σοκολάτα με πρωτεΐνες ή φυτικές ίνες, π.χ. γιαούρτι με μούρα ή ξηρούς καρπούς. Μια μερίδα 1-2 τετραγώνων σοκολάτας λίγες ώρες πριν τον ύπνο είναι ιδανική.

Σνακ που «χαλαρώνουν» τον ύπνο

Αν θέλετε κάτι γλυκό ή ελαφρύ πριν τον ύπνο, προτιμήστε:

Ξινά κεράσια ή χυμό κερασιού: Φυσική μελατονίνη για πιο γλυκό ύπνο.

Τοστ ολικής με μπανάνα και βούτυρο ξηρών καρπών: Ισορροπία υδατανθράκων, λιπαρών και μαγνησίου για χαλάρωση.

Στραγγιστό γιαούρτι με μούρα: Σταθεροποιεί το σάκχαρο και χορταίνει.

Χλιαρό γάλα ή τσάι από βότανα: Ζεστά, μη καφεϊνούχα ροφήματα που ηρεμούν πριν τον ύπνο.

Extra tips για καλύτερο ύπνο

Σταθερό πρόγραμμα: Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε μέρα.

Μειώστε τις οθόνες: Το μπλε φως καταστέλλει τη μελατονίνη.

Ελέγξτε υποκείμενα προβλήματα: Αν συνεχίζετε να δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, συμβουλευτείτε γιατρό για πιθανές αιτίες, όπως υπνική άπνοια ή χρόνιο πόνο.