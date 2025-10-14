Ή κατάψυξη δεν διατηρεί μόνο φρέσκο το ψωμί σας

Όταν αγοράζετε φρέσκο ψωμί από το φούρνο ή το σούπερ μάρκετ, το πιο λογικό είναι να το φυλάξετε στο ντουλάπι ή στον πάγκο. Ωστόσο, μια νέα τάση που κυκλοφορεί στα social media προτείνει κάτι διαφορετικό: να το τοποθετείτε πρώτα στην κατάψυξη πριν το καταναλώσετε – και όχι απλώς για να διατηρηθεί φρέσκο.

Η τάση που ξεκίνησε από το TikTok

Στο TikTok, αρκετοί επαγγελματίες υγείας και διατροφικοί influencers υποστηρίζουν ότι η κατάψυξη του ψωμιού μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Η Δρ. Tania Elliott, ειδικός εσωτερικής παθολογίας και αλλεργιολόγος, εξήγησε σε βίντεο ότι το κατεψυγμένο ψωμί βοηθά στη σταθεροποίηση των επιπέδων ενέργειας και αποτρέπει τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα — κάτι που μπορεί να ωφελήσει όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος.

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ψωμί όταν το καταψύχουμε

Ο γαστρεντερολόγος Joseph Salhab, μιλώντας στην εφημερίδα The Independent, εξήγησε ότι η κατάψυξη αλλάζει τη δομή του αμύλου που περιέχει το ψωμί. Το άμυλο αυτό μετατρέπεται σε «ανθεκτικό άμυλο» — μια μορφή που δεν διασπάται πλήρως στο λεπτό έντερο.

Αντί να απορροφηθεί γρήγορα, περνά στο παχύ έντερο, όπου λειτουργεί σαν τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου και παράγει αντιφλεγμονώδεις ενώσεις. Έτσι, τα σάκχαρα του ψωμιού απορροφώνται πιο αργά και ομαλά, προσφέροντας καλύτερη πέψη και μικρότερη πιθανότητα φουσκώματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ανθεκτικό άμυλο και τα οφέλη του

Σύμφωνα με τον Salhab, το ανθεκτικό άμυλο δρα με παρόμοιο τρόπο όπως οι φυτικές ίνες. Βοηθά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, μειώνει τη δυσκοιλιότητα και ενισχύει τη μεταβολική και ανοσοποιητική υγεία.

Ο σεφ Auset Shridevi από την Καλιφόρνια εξηγεί ότι το «κανονικό» άμυλο είναι στην ουσία ένα μακρύ μόριο σακχάρου — και η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους ή και διαβήτη. Αντίθετα, το ανθεκτικό άμυλο συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού και μειώνει την απορρόφηση σακχάρων.

Μειωμένος γλυκαιμικός δείκτης

Η Shridevi τονίζει ότι το ψωμί που έχει καταψυχθεί και μετά φρυγανιστεί δεν «παγώνει» τις θερμίδες, αλλά η διαφορετική δομή του αμύλου οδηγεί σε χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό σημαίνει πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα και καλύτερο έλεγχο της πείνας.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Μια μελέτη του 2008 στο European Journal of Clinical Nutrition συνέκρινε φρέσκο, κατεψυγμένο, φρυγανισμένο και κατεψυγμένο-και-μετά-φρυγανισμένο ψωμί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωσαν ψωμί που είχε πρώτα καταψυχθεί και στη συνέχεια φρυγανιστεί, παρουσίασαν έως και 40% χαμηλότερη απόκριση γλυκόζης στο αίμα σε σχέση με όσους έφαγαν φρέσκο ψωμί.

Πόσο καιρό να το καταψύξετε

Για να δημιουργηθεί αυτή η ωφέλιμη αλλαγή στη δομή του αμύλου, ο Salhab συνιστά να διατηρείται το ψωμί στην κατάψυξη τουλάχιστον όλη τη νύχτα πριν το φρυγανίσετε.

Παρότι η πρακτική αυτή φαίνεται να έχει επιστημονική βάση, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι δεν αντικαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή. Όπως σημειώνει ο Salhab, η κατανάλωση κατεψυγμένου ψωμιού δεν μπορεί να συγκριθεί με τα οφέλη μιας διατροφής πλούσιας σε δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά.