Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για την ανάκληση παρτίδας του αντισηπτικού χεριών & επιφανειών EUROSEPT PLUS 71%.

Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση της παρτίδας 0025253 του αντισηπτικού χεριών & επιφανειών EUROSEPT PLUS 71% ανακοίνωσε ισοπροπυλική αλκοόλη/7% αιθυλική αλκοόλη, διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Εργαστηρίων του ΕΟΦ σε δείγμα του προϊόντος δε συμφωνούν με τις προδιαγραφές του ως προς την ισοπροπανόλη που υπερβαίνει το ποσοστό που αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος.

Η εταιρεία EUROCHEM ABEE, ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος, οφείλει να αποσύρει από την αγορά την εν λόγω παρτίδα του προϊόντος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τίθενται υπόψη του ΕΟΦ.