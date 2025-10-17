Χιλιάδες ανασφάλιστοι έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβασή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η ρύθμιση του νόμου 4368/2016 και η Κοινή Υπουργική Απόφαση Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016, εξασφαλίζει νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς οικονομικό κόστος για τους πολίτες που στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, οι ανασφάλιστοι πολίτες έχουν πλέον δικαίωμα ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες μονάδες υγείας, καθώς και σε μονάδες ψυχικής υγείας και δομές απεξάρτησης, απολαμβάνοντας ίδιες παροχές με τους ασφαλισμένους.

Τι δικαιούται ο ανασφάλιστος πολίτης

Οι ανασφάλιστοι απολαμβάνουν ό,τι ακριβώς και οι ασφαλισμένοι από τις δημόσιες δομές παροχής υγείας. Συγκεκριμένα, δικαιούνται: