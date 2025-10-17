Η ρύθμιση του νόμου 4368/2016 και η Κοινή Υπουργική Απόφαση Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016, εξασφαλίζει νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς οικονομικό κόστος για τους πολίτες που στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης.
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, οι ανασφάλιστοι πολίτες έχουν πλέον δικαίωμα ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες μονάδες υγείας, καθώς και σε μονάδες ψυχικής υγείας και δομές απεξάρτησης, απολαμβάνοντας ίδιες παροχές με τους ασφαλισμένους.
Τι δικαιούται ο ανασφάλιστος πολίτης
Οι ανασφάλιστοι απολαμβάνουν ό,τι ακριβώς και οι ασφαλισμένοι από τις δημόσιες δομές παροχής υγείας. Συγκεκριμένα, δικαιούνται:
- Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
- Νοσηλευτικές και διαγνωστικές πράξεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
- Προγραμματισμένα χειρουργεία χωρίς χρέωση.
- Πρόληψη και προαγωγή υγείας, όπως εμβολιασμοί, χωρίς κόστος.
- Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη και μαιευτικές παροχές από τα δημόσια νοσοκομεία.
- Χορήγηση φαρμάκων από δημόσια και ιδιωτικά φαρμακεία. Πολλοί ανασφάλιστοι δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή, ενώ έχει καταργηθεί το τέλος του 1€ ανά συνταγή για όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
- Φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής αγωγής.
- Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών.