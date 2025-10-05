Η τροφή που ενισχύει το ανοσοποιητικό και μειώνει τον κίνδυνο κρυολογημάτων και γρίπης.

Μπορεί μια απλή τροφή να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν χειμώνα γεμάτο φτερνίσματα και σε έναν χειμώνα χωρίς ούτε ένα κρυολόγημα;

Ο Dr. Murray Grossan, 94 ετών, εξακολουθεί να εργάζεται καθημερινά ως ωτορινολαρυγγολόγος στο Λος Άντζελες, έρχεται σε επαφή με δεκάδες ασθενείς με γρίπη και κρυολογήματα κι όμως έχει πάνω από μία δεκαετία να αρρωστήσει. Το «μυστικό» του δεν είναι κάποιο φάρμακο ή συμπλήρωμα, αλλά μια τροφή που σίγουρα έχετε ήδη στο ψυγείο σας: το γιαούρτι.

Γιατί το γιαούρτι ενισχύει το ανοσοποιητικό;

Οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το γιαούρτι με ζωντανές καλλιέργειες μπορεί να επηρεάσει θετικά το μικροβίωμα του εντέρου. Τα «καλά» βακτήρια, όπως τα Lactobacillus και Bifidobacterium, βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας του οργανισμού σας, ενισχύουν την παραγωγή βιταμινών όπως Β6, Β12 και Κ2 και αναστέλλουν την ανάπτυξη επιβλαβών μικροβίων, όπως η σαλμονέλα ή το E.coli. Όταν το έντερο λειτουργεί σωστά, το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι σε θέση να ανταποκριθεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε ιούς.

Ωστόσο, το γιαούρτι δεν προσφέρει μόνο προστασία από κρυολόγημα και γρίπη. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν τακτικά γιαούρτι διαχειρίζονται καλύτερα το βάρος τους, μειώνοντας τον κίνδυνο παχυσαρκίας και των συνεπειών της, όπως ο διαβήτης τύπου 2 και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Επιπλέον, έρευνα στο περιοδικό Gastroenterology κατέδειξε ότι το γιαούρτι με προβιοτικά μπορεί να επηρεάσει θετικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, βελτιώνοντας τη συναισθηματική ρύθμιση και την απόκριση στο στρες, σύμφωνα με το Prevention.

Πώς να επιλέξετε το σωστό γιαούρτι

Δεν είναι όλα τα γιαούρτια ίδια. Για να επωφεληθείτε, θα πρέπει να προσέξετε την ετικέτα: αναζητήστε προϊόντα που αναγράφουν «ζωντανές και ενεργές καλλιέργειες». Αποφύγετε τα προϊόντα που περιέχουν υπερβολική ζάχαρη ή λιπαρά, γιατί μπορεί να ακυρώσουν τα οφέλη τους. Ιδανικά, προτιμήστε ένα γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, λιγότερα από 30 γραμμάρια ζάχαρη ανά μερίδα και τουλάχιστον 6 γραμμάρια πρωτεΐνης. Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι τροφοδοτείτε το σώμα σας με θρεπτικά στοιχεία χωρίς περιττές θερμίδες.

Συμπληρωματικές τροφές που ενισχύουν την άμυνα

Αν και το γιαούρτι κατέχει ξεχωριστή θέση, δεν είναι η μόνη τροφή που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σας. Ζυμωμένα προϊόντα, όπως το κεφίρ, παρέχουν επίσης προβιοτικά που υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου. Η τακτική ένταξή τους στη διατροφή σας μπορεί να προσφέρει μια ακόμα πιο ισχυρή «ασπίδα» απέναντι στους ιούς.

Το μάθημα από τον γιατρό των 94 ετών

Το μυστικό της μακροζωίας και της καλής υγείας δεν βρίσκεται πάντα σε περίπλοκες θεραπείες ή ακριβά συμπληρώματα, αλλά σε μικρές, σταθερές επιλογές που κάνετε κάθε μέρα. Εντάσσοντας ένα ποιοτικό γιαούρτι στη διατροφή σας, όχι μόνο μειώνετε τον κίνδυνο να αρρωστήσετε, αλλά ενισχύετε συνολικά την ευεξία σας — από το ανοσοποιητικό έως τον εγκέφαλο.

