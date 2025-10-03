Οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να ροχαλίζουν, ωστόσο η εμμηνόπαυση, η εγκυμοσύνη και η αύξηση βάρους μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά.

Ακούγεται ως στερεότυπο, ωστόσο, ειδικοί το επιβεβαιώνουν: Οι γυναίκες ρολαχίζουν λιγότερο από τους άνδρες.

Σύμφωνα με τον Ryan Chin Taw Cheong, σύμβουλος ωτορινολαρυγγολογίας και χειρουργός στο University College London, οι άνδρες έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να ροχαλίζουν σε σχέση με τις γυναίκες. «Ωστόσο, αυτό το χάσμα μειώνεται σε δύο συγκεκριμένα σημεία της ζωής των γυναικών», τονίζει. «Το ένα είναι μετά την εμμηνόπαυση, συνήθως μεταξύ 45 και 55 ετών. Το δεύτερο είναι η εγκυμοσύνη, ειδικά στο τρίτο τρίμηνο».

Το ροχαλητό συμβαίνει όταν η ροή του αέρα εμποδίζεται εν μέρει μέσω των ανώτερων αεραγωγών, προκαλώντας δόνηση στο πίσω μέρος της μύτης, στον μαλακό ουρανίσκο, στο λαιμό, στη γλώσσα ή στην επιγλωττίδα.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι μύες των αεραγωγών χαλαρώνουν ενώ κοιμόμαστε και τραβιούνται προς τα κάτω από τη βαρύτητα όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι.

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να μας κάνουν πιο επιρρεπείς στο ροχαλητό, φράζοντας τις αναπνευστικές οδούς, είναι:

Το αλκοόλ, χαλαρώνει ακόμη περισσότερο τους μυς.

Το επιπλέον σωματικό, βάρος ασκεί πίεση στον λαιμό.

Οι αλλεργίες

Οι ρινικοί πολύποδες,

Το ρινικό διάφραγμα

Ένα βαρύ κρυολόγημα.

Οι γυναικείες ορμόνες, όπως το οιστρογόνο και η προγεστερόνη, φαίνεται να διατηρούν τους μύες των αεραγωγών πιο τονωμένους, αναφέρει ο Cheong. «Γι' αυτό οι γυναίκες ροχαλίζουν περισσότερο κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης και της εγκυμοσύνης». Το επιπλέον βάρος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης επιδεινώνει το πρόβλημα.

Ανεξάρτητα από το φύλο σας, ο Cheong τονίζει ότι αν το ροχαλητό σας είναι αρκετά δυνατό ώστε να διαταράσσει τακτικά τον ύπνο του συντρόφου σας, αξίζει να επισκεφτείτε τον γιατρό.

Με πληροφορίες από Guardian