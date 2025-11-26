Οι μετακινήσεις θα προγραμματίζονται αποκλειστικά μέσω της Γραμμής SOS 15900, διασφαλίζοντας πλήρη εχεμύθεια.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με την Uber Ελλάς εγκαινιάζουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα ασφαλούς μετακίνησης γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στην Αττική. Μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας της Uber, οι γυναίκες που φιλοξενούνται σε δομές προστασίας θα μπορούν να μεταβούν με ασφάλεια σε υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης ή νομικής υποστήριξης.

Οι μετακινήσεις θα προγραμματίζονται αποκλειστικά μέσω της Γραμμής SOS 15900, διασφαλίζοντας πλήρη εχεμύθεια και χωρίς ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με την Uber, σε συνεργασία με ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα του Υπουργείου. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εποπτεύει τον σχεδιασμό και τη συνοχή του προγράμματος με τις εθνικές πολιτικές προστασίας.

Όπως δήλωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, «Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σταθερό μέλημά μας είναι να διευρύνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αξιοποιώντας κάθε εργαλείο και καινοτόμες συνεργασίες με φορείς, που συμμερίζονται το ίδιο όραμα. Η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας είναι χρέος όλων μας. Μόνο με την εγρήγορση όλων των δυνάμεων της κοινωνίας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι καμία γυναίκα δεν θα μένει μόνη απέναντι στη βία».

Η Γενική Διευθύντρια της Uber Ελλάς, Σαρίτα Βαρούχ, ανέφερε: «Στην Uber θέτουμε την ασφάλεια στο επίκεντρο της λειτουργίας μας και δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε θετικά στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία, μέσα από την οποία η τεχνολογία μας μπορεί να προσφέρει αξιοπρεπείς, αξιόπιστες και κυρίως, ασφαλείς μετακινήσεις για γυναίκες που έχουν επιβιώσει από ενδοοικογενειακή βία. Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό πρόγραμμα, συμβάλλοντας ώστε κάθε γυναίκα στην Αττική να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υποστήριξης με σιγουριά και ψυχική ηρεμία».