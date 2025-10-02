Πώς θα κάνετε δωρεάν το εμβόλιο της γρίπης στο φαρμακείο.

Ξεκίνησε από σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, ο εμβολιασμός του πληθυσμού κατά της εποχικής γρίπης μέσω των φαρμακείων, με στόχο τον περιορισμό της αναμενόμενης έξαρσης κατά τους χειμερινούς μήνες.

Στα φαρμακεία έχουν διανεμηθεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια δόσεις αντιγριπικών εμβολίων για ενήλικες.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας διατίθενται δωρεάν ρινικά εμβόλια για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, με περίπου 50.000 δόσεις να είναι διαθέσιμες.

Παράλληλα, οι πολίτες άνω των 65 ετών θα μπορούν να λάβουν ειδικά ανοσοενισχυμένα εμβόλια, αποκλειστικά με ιατρική συνταγή.

Πώς θα κάνετε δωρεάν εμβόλιο στο φαρμακείο

Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται χωρίς κόστος, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, απευθείας στον χώρο του φαρμακείου.

Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή για τα περισσότερα εμβόλια – ο πολίτης προσέρχεται με το ΑΜΚΑ του και η πράξη καταχωρείται ηλεκτρονικά στην εμβολιαστική του καρτέλα.

Η ανάπτυξη αντισωμάτων χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες μετά τη χορήγηση.

Χρονοδιάγραμμα

Η περίοδος του αντιγριπικού εμβολιασμού εκτείνεται από τις αρχές Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ μπορεί να συνεχιστεί και αργότερα.

Η εποχική γρίπη εμφανίζεται κυρίως από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, με κορύφωση μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι φέτος τα εμβόλια είναι τριδύναμα, σε αντίθεση με τα περσινά τετραδύναμα, και φέρουν νέο κωδικό ΕΟΦ.

Σε ποιους απευθύνεται

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συνιστάται σε: