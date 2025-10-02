Ο τέλειος ύπνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία του... σώματος

Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, ξυπνάτε συχνά ιδρωμένοι ή νιώθετε ότι χρειάζεστε αμέτρητες κουβέρτες για να ζεσταθείτε, πιθανότατα η θερμοκρασία του δωματίου σας παίζει σημαντικό ρόλο. Η έρευνα δείχνει ότι το περιβάλλον επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του ύπνου και τον κιρκάδιο ρυθμό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η καλύτερη θερμοκρασία για ύπνο κυμαίνεται μεταξύ 19–24°C. Σε αυτό το εύρος, ο οργανισμός ευθυγραμμίζεται με τη φυσική πτώση της θερμοκρασίας του σώματος που ξεκινά δύο ώρες πριν τον ύπνο, προετοιμάζοντάς μας για χαλάρωση.

Αντίθετα, υπερβολική ζέστη ή κρύο μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο, να μειώσουν τα στάδια REM και να οδηγήσουν σε πιο συχνές αφυπνίσεις.

Γιατί η θερμοκρασία είναι κρίσιμη

Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική για την ποιότητα του ύπνου. Αν κάνει πολύ κρύο, το σώμα δυσκολεύεται να ζεσταθεί· αν κάνει πολλή ζέστη, δεν μπορεί να αποβάλει θερμότητα. Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα είναι κατακερματισμένος και μη αναζωογονητικός ύπνος.

Πρακτικές συμβουλές για καλύτερη ξεκούραση

Χαμηλώστε τον θερμοστάτη πριν τον ύπνο και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα για καλύτερη κυκλοφορία αέρα.

Επιλέξτε ελαφριά, αναπνεύσιμα σκεπάσματα και πιτζάμες από βαμβάκι.

Σκεφτείτε ειδικά δροσερά μαξιλάρια αν ιδρώνετε τη νύχτα.

Αποφύγετε καφεΐνη, αλκοόλ και χρήση οθονών πριν τον ύπνο.

Διατηρήστε σταθερό πρόγραμμα ύπνου και ασκηθείτε τακτικά.

Δημιουργήστε σκοτεινό και ήσυχο περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο.

Ένα παράδοξο, αλλά αποτελεσματικό «κόλπο»: Ένα ζεστό μπάνιο ή ντους 1–2 ώρες πριν τον ύπνο βοηθά το σώμα να ψυχθεί φυσικά μετά, διευκολύνοντας την έναρξη του ύπνου.