Το λάδι καρύδας συχνά προβάλλεται ως «υγιεινό» superfood, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υψηλή περιεκτικότητά του σε κορεσμένα λιπαρά αυξάνει την LDL χοληστερόλη και, κατά συνέπεια, τον κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Αν μαγειρεύετε πολύ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχετε ορισμένα υλικά που χρησιμοποιείτε στην κουζίνα αυτόματα, σχεδόν σαν αντανακλαστικό.

Ίσως το αλάτι, το πιπέρι και το σκόρδο να είναι ένα τρίο που προσθέτετε σε κάθε αλμυρό πιάτο που φτιάχνετε: δεν τα κρατάτε καν στο ντουλάπι με τα άλλα μπαχαρικά γιατί τα χρησιμοποιείτε τόσο συχνά. Παρόμοια με τα αγαπημένα σας μπαχαρικά, πιθανότατα έχετε και ένα λάδι που χρησιμοποιείτε χωρίς καν να το σκεφτείτε.

Ίσως ελαιόλαδο ή κάποιο άλλο φυτικό λάδι έχει γίνει το αγαπημένο σας υλικό που χρησιμοποιείτε στα πάντα. Ή ίσως αλλάζετε το λάδι που χρησιμοποιείτε ανάλογα με το τι μαγειρεύετε. Άλλωστε, κάθε λάδι μαγειρικής έχει τις δικές του μοναδικές ιδιότητες που μπορούν να επηρεάσουν τη γεύση, την υφή και τη θρεπτική αξία των τροφίμων. Επιπλέον, κάποια λάδια αντέχουν καλύτερα στη θερμότητα από άλλα.

Ένας λόγος για τον οποίο αξίζει να σκεφτείτε το λάδι που χρησιμοποιείτε είναι ότι επηρεάζει την υγεία σας, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα λάδι μαγειρικής που πολλοί θεωρούν υγιεινό, αλλά που εντέλει είναι κακό για την καρδιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το δημοφιλές «υγιεινό» λάδι που μπορεί να βλάψει την καρδιά σας

Το λάδι καρύδας σίγουρα ακούγεται υγιεινό, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, το να χρησιμοποιείτε το λάδι καρύδας ως το κύριο λάδι μαγειρικής σας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

«Το λάδι καρύδας είναι πολύ υψηλό σε κορεσμένα λιπαρά, περίπου 80 έως 90%. Αν και έχει χαρακτηριστεί ως "superfood", η κατανάλωση τροφών με αυξημένα κορεσμένα λιπαρά μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή LDL χοληστερόλη, η οποία αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθεια. Σε αντίθεση με το ελαιόλαδο, δεν έχει αποδειχθεί σε μακροχρόνιες μελέτες ότι προστατεύει την καρδιά», λέει ο Δρ. Rohit Vuppuluri.

Η διαιτολόγος Sarah Lynn Quick λέει ότι το λάδι καρύδας συχνά προωθείται ως «υγιεινό» λίπος, αλλά η πραγματική του επίδραση στην καρδιά είναι πιο σύνθετη. Εξηγεί ότι, ενώ το λάδι καρύδας περιέχει μερικά τριγλυκερίδια μικρής και μέσης αλύσου (MCTs), που σχετίζονται με την υποστήριξη της εγκεφαλικής υγείας και την παροχή ενέργειας, το κύριο λίπος του είναι κορεσμένο.

«Οι δίαιτες πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά είναι γνωστό ότι αυξάνουν την LDL χοληστερόλη, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθεια», λέει η Quick. Η διαιτολόγος Angela Houlie, προσθέτει ότι το λάδι καρύδας περιέχει κορεσμένα λιπαρά που συνδέονται με την αύξηση της LDL χοληστερόλης. Και οι δύο διαιτολόγοι αναφέρουν ότι κάποιες έρευνες δείχνουν πως η κατανάλωση λαδιού καρύδας αυξάνει ελαφρά και την HDL, τη «καλή» χοληστερόλη, αλλά «δεν έχουμε ισχυρές αποδείξεις ότι το λάδι καρύδας βελτιώνει συνολικά την καρδιακή υγεία», λέει η Houlie.

Ο Δρ. Srihari Naidu, καρδιολόγος και καθηγητής ιατρικής στο New York Medical College, συμφωνεί ότι τα ενδεχόμενα οφέλη στην HDL δεν υπερτερούν της επίδρασής του στην LDL. Ο Δρ. Naidu επισημαίνει ότι το λάδι καρύδας έχει ακόμα περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από το βούτυρο.

«Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι ίσως είναι καλύτερο από το βούτυρο όσον αφορά τη χοληστερόλη, αλλά όχι τόσο καλό όσο το λάδι κανόλα, το λινέλαιο ή το ηλιέλαιο, που είναι πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά», λέει, προσθέτοντας ότι το παρθένο λάδι καρύδας έχει λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, καθιστώντας το την καλύτερη επιλογή ανάμεσα στα τρία (βούτυρο, λάδι καρύδας και εξαιρετικό παρθένο λάδι καρύδας).

«Αν πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε βούτυρο, λάδι καρύδας και εξαιρετικό παρθένο λάδι καρύδας, το εξαιρετικό παρθένο λάδι καρύδας είναι η καλύτερη επιλογή. Αλλά συνολικά, ως καρδιολόγος, θα πρότεινα λάδι κανόλα, ηλιέλαιο ή λινέλαιο», λέει ο Δρ. Naidu.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική έρευνα για το λάδι καρύδας και την καρδιακή υγεία, η Houlie λέει ότι η συμβουλή της είναι να χρησιμοποιείται με μέτρο και μόνο όταν βελτιώνει τη γεύση του πιάτου. Αν είναι το κύριο λάδι σας και το χρησιμοποιείτε σε όλα, πιθανότατα θα καταναλώνετε περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από ό,τι θεωρείται υγιεινό.

Τι να χρησιμοποιήσετε αντί γι’ αυτό

Αντί να χρησιμοποιείτε λάδι καρύδας ως το κύριο λάδι σας, οι ειδικοί προτείνουν πιο υγιεινές επιλογές. Η Houlie συνιστά την καθημερινή χρήση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ή λαδιού αβοκάντο. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν την LDL και προστατεύουν την καρδιά μακροπρόθεσμα.

«Συνήθως χρησιμοποιώ λάδι κανόλα στο μαγείρεμά μου, καθώς έχει την καλύτερη συνολική επίδραση στο προφίλ χοληστερόλης», λέει ο Δρ. Naidu για το αγαπημένο του λάδι.

Ενώ η επιλογή του λαδιού μαγειρικής είναι σημαντική, η Houlie επισημαίνει ότι εξίσου σημαντικό είναι να εξετάζετε τη διατροφή σας συνολικά.

«Το πιο σημαντικό μάθημα για όποιον θέλει να βελτιώσει την καρδιακή του υγεία είναι να επικεντρωθεί σε ολόκληρη τη διατροφή αντί να προσκολλάται σε ένα μόνο τρόφιμο ή θρεπτικό συστατικό», λέει.

Η Houlie προτείνει να τρώμε κυρίως ολόκληρα, μη επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, άπαχες πρωτεΐνες (ιδιαίτερα πουλερικά και λιπαρά ψάρια) και ακόρεστα λίπη από ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Πηγή: Parade