Ξεκινά την πρώτη Οκτωβρίου το πρόγραμμα αντιγριπικού εμβολιασμού στα φαρμακεία: Χωρίς ιατρική συνταγή τα συμβατικά εμβόλια, με συνταγή τα ενισχυμένα για όσους είναι άνω των 65 ετών.

Ξεκινά τις επόμενες ημέρες ο αντιγριπικός εμβολιασμός, με τα φαρμακεία να είναι ήδη εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα σκευάσματα.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα περισσότερα θα χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ από το μέτρο εξαιρούνται μόνο τα ανοσοενισχυμένα, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Σημειώνεται πως τα εμβόλια αυτά προσφέρουν πιο γρήγορη και ισχυρή ανοσολογική απόκριση, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ευάλωτο ανοσοποιητικό.

Η Ελλάδα αναμένεται να προμηθευτεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια δόσεις κλασικών αντιγριπικών εμβολίων - και συγκεκριμένα έξι σκευάσματα από τέσσερις διαφορετικές εταιρείες.

Να σημειωθεί ότι ο εμβολιασμός δεν συστήνεται σε όλους τους πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Μεταξύ αυτών:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Παιδιά από 6 μηνών και άνω και ενήλικες με χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, νευρολογικά, νεφρικά, σακχαρώδη διαβήτη κ.ά.).

Εγκύους.

Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.

Ανοσοκατεσταλμένους.

Επαγγελματίες υγείας.

Άτομα που ζουν ή εργάζονται σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, στρατόπεδα, φυλακές ή άλλους κλειστούς πληθυσμούς.

Επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν και όσοι εργαζόμενοι έρχονται σε στενή επαφή με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.