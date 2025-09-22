«Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τους πολίτες και να θωρακίσει το επάγγελμα του ψυχολόγου, διασφαλίζοντας την επιστημονική εγκυρότητα της ψυχολογικής παρέμβασης».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Ψυχολόγων εκφράζει την πλήρη στήριξή του στη δημόσια παρέμβαση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), καλώντας την Πολιτεία να θεσπίσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την προστασία του επαγγέλματος.

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση «Η αντιποίηση του επαγγέλματος αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Όταν άτομα χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και αδειοδότηση προσποιούνται τους ψυχολόγους, παραπλανούν τους πολίτες και προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες, ιδιαίτερα σε ευάλωτα άτομα, ενώ πλήττουν το κύρος της επιστήμης μας. Ως νοσοκομειακοί ψυχολόγοι συναντούμε συχνά τις συνέπειες αυτών των πρακτικών: καθυστερήσεις στη λήψη κατάλληλης βοήθειας, υπονόμευση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους ειδικούς ψυχικής υγείας και σοβαρές επιπτώσεις στην πρόγνωση ψυχικών νόσων. Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τους πολίτες και να θωρακίσει το επάγγελμα, διασφαλίζοντας την επιστημονική εγκυρότητα της ψυχολογικής παρέμβασης. Η προστασία του επαγγέλματος δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες, αλλά κυρίως την ψυχική υγεία των πολιτών και την εμπιστοσύνη στην επιστήμη.»

Η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Νοσοκομειακών Ψυχολόγων

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Ψυχολόγων εκφράζει την πλήρη στήριξή του στη δημόσια παρέμβαση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), που ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την άμεση θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία από την αντιποίηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Η αντιποίηση του επαγγέλματος αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Όταν άτομα χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και αδειοδότηση προσποιούνται τους ψυχολόγους, όχι μόνο παραπλανούν τους πολίτες, αλλά προκαλούν και ανεπανόρθωτες βλάβες σε ανθρώπους που συχνά βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα πλήττουν το κύρος του επιστημονικού μας πεδίου. Ως νοσοκομειακοί ψυχολόγοι, ερχόμαστε συχνά αντιμέτωποι με τις συνέπειες τέτοιων πρακτικών, καθώς καλούμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες σε άτομα που στο παρελθόν έχουν πέσει θύματα αντιποίησης με σοβαρές συνέπειες στην ψυχική τους υγεία, με κυριότερη την καθυστέρηση στη λήψη κατάλληλης βοήθειας και την υπονόμευση της εμπιστοσύνης τους στους ειδικούς ψυχικής υγείας συνολικότερα.

Πρόκειται για φαινόμενο που υπονομεύει την αξιοπιστία του επιστημονικού μας πεδίου και αμαυρώνει την επαγγελματική μας ιδιότητα, ενώ μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην πρόγνωση μιας ψυχικής νόσου που είναι υπό εξέλιξη. Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα αυτού του ζητήματος και να προχωρήσει άμεσα σε ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και την επιστημονική εγκυρότητα της ψυχολογικής παρέμβασης.

Καλούμε την Πολιτεία να αναλάβει άμεσα δράση, ώστε:

• Να προστατευθούν οι πολίτες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα που προσποιούνται τους ψυχολόγους.

• Να ενισχυθεί το πλαίσιο ελέγχου και προστασίας του επαγγέλματος, θωρακίζοντας τόσο τους επιστήμονες όσο και τους πολίτες που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη.

Η προστασία του επαγγέλματος του ψυχολόγου είναι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας. Δεν πρόκειται απλώς για την υπεράσπιση μιας επαγγελματικής ιδιότητας, αλλά για την προστασία της ψυχικής υγείας των πολιτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την επιστήμη μας.