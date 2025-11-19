Τα χρηματικά πρόστιμα, που κυμαίνονται από 5.000 έως 12.000 ευρώ, θα καταβληθούν στους δικαιούχους των αποφάσεων.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που το Συμβούλιο της Επικρατείας επιδικάζει πρόστιμο στους φορείς της κεντρικής διοίκησης για την άρνηση τους να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφάσεις και να συμμορφωθούν με αυτές. Αυτή τη φορά, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επέβαλε χρηματικά πρόστιμα από 5.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ σε τέσσερα υπουργεία που επί 13 χρόνια παραβλέπουν τις αποφάσεις του ΣτΕ κι επιμένουν να μην τις εφαρμόζουν.

Τα πρόστιμα καλούνται να καταβάλλουν σε όσους είχαν προσφύγει και δικαιώθηκαν, τα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Και αυτό γιατί τα τέσσερα υπουργεία, παρότι έχουν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια από την δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκε ως αντίθετη με το Σύνταγμα η παράλειψη έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ, δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια έκδοσης των σχετικών διαταγμάτων.

Η απόφαση του ΣτΕ

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΣτΕ έχει ως εξής:

«Με τις αποφάσεις 20, 23, 24, 25 και 26/2025 το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας επέβαλε, σύμφωνα με τη διαδικασία του ν. 3068/2002, χρηματικές κυρώσεις σε βάρος του Δημοσίου (Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης), λόγω της αδικαιολόγητης και επί μακρόν μη συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου (4917/2012, 2073/2022, 2407-9/2022), με τις οποίες ακυρώθηκε ως αντίθετη με το Σύνταγμα η παράλειψη έκδοσης προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ.

Παρά την επανειλημμένη ακύρωση της παράλειψης, τη συνταγματική υποχρέωση συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις και την παρέλευση ήδη 13 ετών από τη δημοσίευση της πρώτης ακυρωτικής απόφασης, το προεδρικό διάταγμα δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Ειδικότερα με την 20/2025 απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης επιβάλλεται χρηματική κύρωση 12.000 ευρώ ανά αιτούντα λόγω μη συμμόρφωσης με την 4917/2012 ακυρωτική απόφαση.

Είναι η τέταρτη φορά που επιβάλλεται χρηματική κύρωση για μη συμμόρφωση στην απόφαση αυτή. Είχαν προηγηθεί διαδοχικές αιτήσεις των αιτούντων στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης, οι οποίες απέληξαν στην έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες, κατόπιν διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης, επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις το 2018 (5.000 ευρώ ανά αιτούντα), το 2021 (10.000 ευρώ ανά αιτούντα) και το 2023 (10.000 ευρώ ανά αιτούντα).

Με τις 23, 24, και 25/2025 αποφάσεις του Συμβουλίου Συμμόρφωσης επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις 5.000 ευρώ ανά αιτούντα, αντίστοιχα, λόγω μη συμμόρφωσης με τις 2407-9/2022 ακυρωτικές αποφάσεις. Είχε προηγηθεί η 2040/2017 απόφαση του Δικαστηρίου που είχε επίσης ακυρώσει την παράλειψη έκδοσης του προεδρικού διατάγματος, τη μη συμμόρφωση προς την οποία διαπίστωσε το Συμβούλιο επιβάλλοντας δύο φορές χρηματικές κυρώσεις το 2019 και το 2021.

Τέλος, με την 26/2025 απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις 5.000 ευρώ ανά αιτούντα λόγω μη συμμόρφωσης με την 2073/2022 ακυρωτική απόφαση.

Εξάλλου, έχουν ήδη δημοσιευθεί νεότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (903, 904/2025) που ακυρώνουν την παράλειψη έκδοσης του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, σε κάποιες δε από τις περιπτώσεις αυτές έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις στο Συμβούλιο Συμμόρφωσης για τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης και την επιβολή χρηματικών κυρώσεων. Επίσης εκκρεμούν και άλλες αιτήσεις ακυρώσεως με το ίδιο αντικείμενο που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί και συνεχίζουν να κατατίθενται νέες.

Τέλος, η μη συμμόρφωση της Διοίκησης με τις ανωτέρω ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις έχει ήδη διαπιστωθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) το οποίο καταδίκασε τη χώρα για παράβαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη (υπόθεση Σακελλάρης κ.λπ. κατά Ελλάδας της 23ης Οκτωβρίου 2025, no. 43594/16). Εκκρεμούν και άλλες προσφυγές ενώπιον του ΕΔΔΑ με το ίδιο αντικείμενο».

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες είχε επιβληθεί πρόστιμο 5.000 ευρώ για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης στην απόφαση του ΣτΕ με την κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων του ξενοδοχείου Cocomat στην Ακρόπολη.