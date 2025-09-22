Οι σπόροι chia φημίζονται για τα διατροφικά τους οφέλη.

Οι σπόροι τσια έχουν γίνει παντού δημοφιλείς. Από τους γκουρού της γυμναστικής μέχρι τους ειδικούς ευεξίας, όλοι μιλάνε για τη δύναμη αυτών των μικροσκοπικών σπόρων. Και πράγματι, οι σπόροι chia αποτελούν μια υπερτροφή με εντυπωσιακά διατροφικά οφέλη.

Αλλά προσοχή: ένα λάθος βήμα μπορεί να μετατρέψει αυτή την υγιεινή τροφή σε κίνδυνο για την υγεία.

Ο Δρ Saurabh Sethi, κορυφαίος γαστρεντερολόγος με έδρα την Καλιφόρνια και εκπαίδευση σε Χάρβαρντ και Στάνφορντ, εξηγεί τους πιθανούς κινδύνους όταν οι σπόροι chia δεν καταναλώνονται σωστά.

Τι Είναι οι Σπόροι Chia;

Οι σπόροι chia είναι μικροσκοπικοί μαύροι ή λευκοί σπόροι που προέρχονται από το φυτό Salvia hispanica L., ιθαγενές της Κεντρικής Αμερικής. Χρησιμοποιούνταν εδώ και αιώνες από τους πολιτισμούς των Αζτέκων και των Μάγια για τις φαρμακευτικές και καλλυντικές τους ιδιότητες.

Διατροφικό Προφίλ

Οι σπόροι chia είναι πλούσιοι σε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωμέγα-3 και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

Φυτικές ίνες

Πρωτεΐνες

Βιταμίνες και μέταλλα

Πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά όπως καφεϊκό οξύ, ροσμαρινικό οξύ, μυρικετίνη και κερσετίνη

Μόλις 2 κουταλιές της σούπας (28 γρ.) παρέχουν σημαντική ποσότητα αυτών των θρεπτικών συστατικών.

Οι Κίνδυνοι από τη Λάθος Κατανάλωση

Παρά τα οφέλη τους για την καρδιά και το έντερο, οι σπόροι chia μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι αν καταναλωθούν αποξηραμένοι και χωρίς επαρκή υγρά. Όπως εξηγεί η Δρ Sethi, άνθρωποι έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο επειδή οι σπόροι επεκτάθηκαν στον οισοφάγο και χρειάστηκε ενδοσκοπική αφαίρεση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι σπόροι απορροφούν έως και 27 φορές το βάρος τους σε νερό.

Ο Σωστός Τρόπος Κατανάλωσης

Για ασφαλή κατανάλωση: