Αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη στη διατροφή σας.

Η παλιά παροιμία λέει «Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα», αλλά οι διατροφολόγοι προτείνουν ότι ένα άλλο φρούτο μπορεί να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία: τα ακτινίδια.

Με τη χνουδωτή καφέ φλούδα τους και το γλυκό πράσινο εσωτερικό τους γεμάτο βρώσιμους σπόρους, αυτά τα μικρά φρούτα είναι μια πραγματική υπερτροφή.

Η διαιτολόγος Caroline Susie εξηγεί ότι τα ακτινίδια ξεχωρίζουν για τη γλυκόξινη γεύση τους, την ευκολία κατανάλωσης και την πληθώρα θρεπτικών συστατικών που περιέχουν. Ένα μεσαίου μεγέθους ακτινίδιο μπορεί να καλύψει ολόκληρη την ημερήσια ανάγκη σας σε βιταμίνη C, παρέχοντας περίπου 70 έως 85 mg, απαραίτητα για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την απορρόφηση του σιδήρου.

Η διαιτολόγος Lisa Young επισημαίνει ότι τα ακτινίδια είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη Κ, φυλλικό οξύ και κάλιο. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι σημαντικά για την υγεία των οστών, την ανάπτυξη των κυττάρων και τη διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης και επιπέδων χοληστερόλης. Επιπλέον, με περίπου δύο γραμμάρια φυτικών ινών ανά φρούτο, τα ακτινίδια βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, στην καλή λειτουργία του εντέρου και στην αίσθηση κορεσμού. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή πεπτική δυσφορία.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι οι χαμηλές θερμίδες: κάθε ακτινίδιο περιέχει μόνο 40 έως 45 θερμίδες, καθιστώντας το ιδανικό σνακ που χορταίνει και παράλληλα ενισχύει τον οργανισμό με απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. Τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο φρούτο, όπως η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη και οι πολυφαινόλες, μπορούν να υποστηρίξουν τη διάθεση, να μειώσουν την κόπωση και να προστατεύσουν από το οξειδωτικό στρες. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι τα ακτινίδια μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου, αν και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση αυτής της σχέσης.

Συνολικά, οι διατροφολόγοι προτείνουν τα ακτινίδια ως μια εξαιρετική προσθήκη στη διατροφή σας. Ωστόσο, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ειδικά αν έχετε υπάρχουσες παθήσεις ή λαμβάνετε φάρμακα, για να διασφαλίσετε ότι τα θρεπτικά συστατικά των ακτινιδίων είναι ασφαλή και ωφέλιμα για εσάς.