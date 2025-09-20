Οι ειδικοί εξηγούν την επίδρασή της στη μακροζωία. Γιατί ονομάζεται και «βιταμίνη του ήλιου».

Οι επιστήμονες λένε ότι η λήψη της βιταμίνης D μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο.

Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη με καθοριστική σημασία για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού.

Ονομάζεται και «βιταμίνη του ήλιου», καθώς το μεγαλύτερο μέρος της παράγεται στο δέρμα μέσω της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Παράλληλα, μπορεί να προσληφθεί σε μικρότερες ποσότητες από τροφές όπως τα λιπαρά ψάρια (σολομός, σαρδέλες, τόνος), τα αυγά και τα εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ο κύριος ρόλος της είναι η ρύθμιση της απορρόφησης του ασβεστίου και του φωσφόρου, στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και διατήρηση υγιών οστών και δοντιών. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει ραχίτιδα στα παιδιά και οστεομαλακία ή οστεοπόρωση στους ενήλικες, αυξάνοντας τον κίνδυνο καταγμάτων.

Πέρα όμως από τον σκελετό, η βιταμίνη D φαίνεται να συμμετέχει στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, μειώνοντας την πιθανότητα λοιμώξεων. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να έχει προστατευτικό ρόλο έναντι καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου, αν και τα δεδομένα δεν είναι ακόμη απολύτως ξεκάθαρα.

Η έλλειψη βιταμίνης D είναι συχνή, ιδιαίτερα σε άτομα που ζουν σε περιοχές με περιορισμένη ηλιοφάνεια, σε ηλικιωμένους, σε άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα ή σε όσους περνούν πολλές ώρες σε κλειστούς χώρους. Για τον λόγο αυτό συχνά προτείνονται συμπληρώματα, πάντοτε με καθοδήγηση ιατρού.

Η βιταμίνη D αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο για τη σωματική υγεία. Η ισορροπημένη πρόσληψή της μέσω της διατροφής, της ηλιακής έκθεσης και, όταν χρειάζεται, συμπληρωμάτων, συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και στη διατήρηση καλής ποιότητας ζωής.

Βιταμίνη D: Βοηθά στη μακροζωία;

Μια μελέτη παρακολούθησε πάνω από 1.000 υγιείς Αμερικανίδες άνω των 55 ετών και άνδρες άνω των 50 για μια περίοδο τεσσάρων ετών και διαπίστωσε ότι, σε σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο, η λήψη 2.000 διεθνών μονάδων (IU) βιταμίνης D3 καθημερινά βοήθησε στην επιβράδυνση της βράχυνσης των τελομερών.

Τα τελομερή είναι «προστατευτικά καλύμματα στα χρωμοσώματά σας που φθείρονται φυσικά με την ηλικία», εξηγεί ο Joseph Mercola, D.O., πιστοποιημένος οικογενειακός γιατρός και συγγραφέας του βιβλίου «Your Guide to Cellular Health», προστατεύοντας το DNA κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης, μιας διαδικασίας που χρησιμοποιεί το σώμα για να επιδιορθώσει και να αναπτυχθεί.

Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, γίνονται λίγο πιο κοντά, γεγονός που τα καθιστά δείκτη βιολογικής ηλικίας. «Όταν τα τελομερή γίνονται πολύ κοντά, τα κύτταρά σας δεν μπορούν να διαιρεθούν σωστά και αρχίζουν να δυσλειτουργούν ή να πεθαίνουν», προσθέτει ο Δρ. Mercola. «Όταν συρρικνώνονται πολύ γρήγορα, αυξάνεται ο κίνδυνος για πράγματα όπως καρδιακές παθήσεις, καρκίνο και συμπτώματα πρόωρης γήρανσης».

