Συνολικά 83 τα εγχώρια κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου και οχτώ νέα εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ.

Επίσης, έξι ασθενείς νοσηλεύονται, από τους οποίους οι τρεις είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Έως σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου (13:00) έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 83 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 68 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 15 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Επτά ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ έχουν χάσει τη ζωή τους, ηλικίας από 66 έως 86 ετών. Επίσης, έχουν καταγραφεί δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης που εκτέθηκαν το ένα στη Σερβία και το άλλο στην Ιταλία.

Oι περιοχές με κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου

Η έκθεση του ΕΟΔΥ